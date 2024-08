Terrifier 3 arriva al cinema dal 7 novembre

Torna Art il Clown, il pagliaccio assassino creato da Damien Leone e interpretato da David Howard Thornton. Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, ha svelato il primo teaser trailer italiano di Terrifier 3, che vi proponiamo qui sopra. È il terzo capitolo della saga horror slasher e il primo che arriverà sul grande schermo in Italia. Le date: in anteprima il 31 ottobre per festeggiare Halloween con i fan e dal 7 novembre nei cinema. Come evidente dalle prime immagini, nel cast il maniaco viene affiancato nuovamente da Lauren LaVera, Elliott Fullam e Samantha Scaffidi.

Art il Clown stavolta è pronto a sconvolgere la notte più silenziosa e magica dell’anno. Travestito da Babbo Natale, scenderà dal camino delle case di Miles County per regalare folli momenti di sangue: un lago rosso prenderà il posto del candore della neve in cui sdraiarsi per disegnare un angelo, e gli abitanti stessi prenderanno il posto dei regali nel sacco dell’assassino dalla barba bianca.

Terrifier è uno dei più grandi successi horror degli ultimi anni. Il personaggio di Art il Clown è apparso per la prima volta in All Hallow’s Eve, film antologico ad episodi diretto sempre da Leone. Ha poi conquistato lo stato di protagonista assoluto in Terrifier e nel successivo Terrifier 2. Clamoroso l’incasso del secondo capitolo nelle sale americane: 400.000 dollari nel primo giorno di proiezione, nel secondo weekend ottiene il 28% in più rispetto all’apertura, a fine corsa arriva a 7,7 milioni di dollari. Un incasso pari a 40 volte il proprio budget di produzione.

Il nuovo tassello si presenta col budget più alto mai avuto a disposizione di Leone, confermando ovviamente Thornton nel ruolo del sanguinario protagonista. La final girl sarà sempre Sienna incarnata da Lauren LaVera, appena vista in The Well di Federico Zampaglione. Non resta che aspettare il bagno di sangue.