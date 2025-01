The Monkey di Oz Perkins: il trailer

Manca poco al nuovo film di Oz Perkins: The Monkey. La nuova opera dell’autore di Longlegs arriva nelle sale americane il prossimo 21 febbraio, a seguire in quelle europee e quindi in Italia. Il film, scritto e diretto da Perkins, è l’adattamento del racconto La scimmia di Stephen King, contenuto nella raccolta Stagioni diverse del 1982. Prodotto tra gli altri da James Wan, vede nel cast Elijah Wood, Tatiana Maslany e Colin O’Brien.

Il film è la storia dei fratelli gemelli Hal e Bill, che un giorno trovano in soffitta una scimmia giocattolo che fu di loro padre. L’oggetto sembra possedere poteri paranormali, soprattutto quando inizia a verificarsi una catena di morti misteriose. I fratelli se ne sbarazzano, naturalmente, ma una volta divenuti adulti riconoscono gli indizi dei poteri della scimmia… Ecco il trailer.