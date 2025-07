The nameless ballad: il nuovo horror di Zampaglione

Dopo il successo di The Well, sesto lungometraggio, venduto in più di cento Paesi e accolto calorosamente nei più importanti festival internazionali, il regista Federico Zampaglione annuncia il suo attesissimo ritorno dietro la macchina da presa.

In autunno prenderanno il via le riprese di The nameless ballad, il suo nuovo film horror, che porterà sul grande schermo un incubo ambientato nel mondo della musica, universo che Zampaglione conosce intimamente e che verrà esplorato come mai prima d’ora, tra note, ombre e sangue. Musica e cinema horror, ambienti congeniali e famigliari per Zampaglione, che dopo Shadow, Tulpa e The Well torna a regalare brividi ai suoi fan.

La sceneggiatura è firmata dallo stesso Zampaglione insieme a Barbara Baraldi, scrittrice e sceneggiatrice di punta della narrativa dark italiana, nonché curatrice e autrice del fumetto Dylan Dog: una collaborazione esplosiva che promette una storia ricca di tensione, mistero, ambiguità e inquietudini contemporanee.

“Sento il bisogno di raccontare un mondo che conosco profondamente, in tutte le sue forme e deformazioni – dichiara Zampaglione – la musica può essere una benedizione o una maledizione. Questo film sarà un viaggio notturno tra verità taciute, passioni tossiche e orrori reali e metaforici. Sarà il mio horror più personale e provocatorio”.

Il progetto sarà prodotto dalla Somic film, una nuova società di produzione dalla visione moderna e internazionale, che dichiara di amare davvero il cinema di genere e che con il film di Zampaglione intende portare nel mondo un’opera inquietante e controversa che rappresenti al meglio il nostro cinema horror contemporaneo.

L’annuncio arriva a pochi giorni dalle dichiarazioni dello stesso Zampaglione (attualmente in tour con la sua band Tiromancino), che coraggiosamente ha acceso il dibattito sul triste fenomeno dei “finti sold out” nei concerti, mettendo in discussione le dinamiche opache e manipolatorie che spesso regolano l’industria musicale. Un tema che sarà centrale anche nel film.

Un horror, dunque, che nelle intenzioni dell’autore non si limiterà a spaventare, ma che colpirà nel profondo, svelando il lato oscuro del mondo dello spettacolo. The nameless ballad promette di essere un’esperienza sensoriale disturbante e provocatoria destinata a lasciare il segno.