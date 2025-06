The Ugly Stepsister: l’altra faccia della fiaba

Chi si è mai domandato cosa provassero le sorellastre di Cenerentola?

Relegate a sagome grottesche, con denti irregolari, nasi prominenti e piedi troppo grossi, sono sempre servite a esaltare, per contrasto, la purezza e la grazia della protagonista. L’antitesi su cui si costruiva l’incanto.

Emilie Blichfeldt, regista norvegese classe 1991, inaugura la sua carriera registica con The Ugly Stepsister, un film che mette al centro della scena proprio lei: la sorellastra brutta di Cenerentola.

Il lungometraggio di Blichfeldt prende vita da un progetto di tesi per la Norwegian National Film School e cavalca due trend del momento: la rivisitazione delle fiabe (sulla scia di Wicked, Malefica) e il body horror in chiave femminista. «Per la prima volta mi sono messa nei panni della sorellastra e mi sono sentita totalmente in sintonia con lei», ha dichiarato la regista in un’intervista a Inverse, «E quando poi il principe l’ha respinta, ho potuto percepire appieno la sua vergogna e il suo dolore per tutte le volte in cui ho cercato di adattarmi senza successo. Anch’io ho vissuto sotto il peso di sentirmi brutta, sotto la tirannia della bellezza e tutto il resto». A ben vedere, è cosa ardua trovare una donna che non abbia provato qualcosa di simile almeno un centinaio di volte nella vita. Singolare, però, trasformare queste auto riflessioni in una fiaba, legandole perfettamente alla componente grottesca dello scritto originale. Sì, perché i Fratelli Grimm, a differenza dei buoni sentimenti disneyani, parlavano di crudeltà, sogni infranti e piedi mozzati.

Ambientato nell’Europa del XVIII secolo, The Ugly Stepsister inizia con Elvira (Lea Myren) e la sorella minore Alma (Flo Fagerli), che accompagnano la madre vedova Rebekka (Ane Dahl Torp) nel regno di Swedlandia per sposare l’anziano proprietario terriero Otto (Ralph Carlsson), padre della bella Agnes (Thea Sofie Loch Næss).

Elvira è cicciotta, impacciata, sempre con lo sguardo fisso sulle pagine di un libro di poesie – svenevoli – scritte dal principe azzurro della situazione, Julian (Isac Calmroth), il partito perfetto per una scalata sociale. Soprattutto dopo la morte improvvisa di Otto che, in realtà, aveva più debiti che possedimenti. Dietro l’aura del nobile castello si nasconde il marciume, lo vediamo già nei titoli di testa, dove tra le succulente pietanze e l’argenteria strisciano vermi, ci sono capelli raggrumati e schifezze varie.

Anche il cadavere di Otto marcisce perché la famiglia non ha soldi da spendere in una degna sepoltura. Quei pochi che restano vengono scialacquati da Rebekka per cambiare i connotati di Elvira, giusto in tempo per il ballo nel palazzo del Principe Julian. Elvira non è all’altezza della bellezza aggraziata di Angnes che, tuttavia, ha una macchia: non è vergine. Di notte si intrufola nella scuderia per fare sesso con lo stalliere. Un espediente narrativo interessante: Agnes si ritrova nel ruolo della serva, della reietta per colpa: quella di vivere liberamente la propria sessualità. Blichfeldt usa uno stile patinato e soffuso per mostrare i sogni e il sesso – zampilli di sperma, un culo che sorge dall’oscurità del fienile – evocando le suggestioni soft-core e barocche di Walerian Borowczyk, in particolare nelle iconiche sequenze de La Bête.

La componente body horror, come nel recente The Substance, ma anche in Raw e Titane di Julia Ducurnau, serve per mostrare la distruzione fisica (e psicologica) di Elvira per apparire bella. Sangue, dolore, ossa spezzate e addirittura l’ingestione di parassiti per perdere peso. Il naso viene spezzato, gli occhi ingranditi, i denti dolorosamente riallineati. Vediamo tutto da vicino, in strazianti sequenze che tuttavia non rinunciano all’umorismo macabro. Eppure, in sottofondo, qualcosa fa pensare che la fiaba di Elvira non finirà bene, perché mentre acquisisce bellezza perde vorticosamente la ragione. E poi c’è sempre Cenerentola, Agnes, la serva, anche lei invitata al ballo…

Le fiabe non sono solo racconti per l’infanzia ma un vero e proprio laboratorio antropologico. Dentro ci troviamo processi narrativi, temi sociali, questioni sulla linguistica, folklore e mitologia. Non mancano al loro interno tematiche violente: stupri, incesti, antropofagia e chi più ne ha più ne metta. Cenerentola dei Fratelli Grimm usa un immaginario da grand guignol: le sorellastre, sotto consiglio della matrigna, si amputavano i piedi per calzare la scarpetta di cristallo. La folle ambizione, come accade spesso nella vita di tutti i giorni, stravolge il senso della realtà. Nella versione di Charles Perrault, invece, venivano accecate da due colombe che gli cavavano gli occhi.

Marina Warner, antropologa e studiosa esperta di fiabe, scrive: “la materia della fiaba riflette… l’esperienza vissuta, con una certa inclinazione verso le tribolazioni delle donne…” [Queste storie sono] “una fonte storica, o una fantasia d’origine che acquista credibilità come testimonianza di vite vissute, di personaggi conosciuti”.

La storia di Cenerentola ha al suo interno alcuni messaggi piuttosto chiari: non fidarti della tua famiglia acquisita, se vuoi sentirti veramente realizzata hai bisogno di un principe e, soprattutto, il duro lavoro senza lamentarsi ti rende una brava persona.

The Ugly Stepsister riprende e radicalizza questo sottotesto, spostando il focus narrativo dalla protagonista tradizionale alla sorellastra, da sempre simbolo di invidia e meschinità. Blichfeldt restituisce complessità e umanità a questo personaggio, rivelandone il dolore e l’alienazione. Così facendo, destruttura la dicotomia tra buoni e cattivi, belle e brutte, offrendo uno sguardo più sfumato e una forte critica sociale. Nel suo volto sfigurato, The Ugly Stepsister ci costringe a riconoscere qualcosa di familiare: il dolore di non essere mai abbastanza, nemmeno in una fiaba.