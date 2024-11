The Walking Dead, non solo serie tv

Undici stagioni e spin-off. Basterebbe anche solo e soltanto questo per spiegare quello che è il grandissimo successo di The Walking Dead. Sicuramente stiamo parlando di un qualcosa che non può essere amato da un pubblico sensibile, visto ciò di cui si parla e quello che viene narrato. Infatti, come chi l’ha guardato ben sa, si sta analizzando una serie tv, ispirata ai fumetti di Robert Kirkman e ambientata in un mondo post-apocalittico. Ed è proprio qui che una misteriosa malattia trasforma gli uomini in dei veri e propri zombi assassini. In realtà però si vanno a toccare anche temi delicati e di grandissimo spessore, come la distinzione tra Bene e Male e il salvaguardare le relazioni con gli altri, sacrificando persino se stessi. Insomma, non è un caso che se questo telefilm, ancora oggi, è tra i più acclamati dal pubblico e dalla critica.

The Walking Dead e slot machine

Il successo di The Walking Dead è dimostrato però anche da tanto altro, in primis da quanto questo titolo sia riuscito a sfondare persino in altri ambiti. Il pensiero va in particolar modo alle slot online, che ha stabilito un legame profondo con le Serie TV. Per di più i protagonisti sono gli stessi del telefilm, con una storyline, che, anche in questo caso, è avvincente e affascinante. Vincite e perdite dipendono da ciò che si riesce a fare con i personaggi. A poter portare alle vincite più cospicue è Rick Grimes, che, nella serie, è uno dei principali sopravvissuti all’epidemia. Il gioco, nel complesso, è comunque molto semplice e intuibile. Lo scopo è ovviamente quello di ottenere una combinazione vincente di simboli dopo la rotazione dei rulli. Dunque può essere totalmente e completamente adatto anche ai neofiti e non solo ai giocatori più esperti. Ciliegine sulla torta sono un’atmosfera, che, partita dopo partita, diviene sempre più realistica, e la colonna sonora, che si adegua alla perfezione alla trama. Quindi stiamo parlando di un qualcosa di davvero moderno e all’avanguardia.

The Walking Dead e gaming

A dimostrare che gioco e serie tv hanno creato una sorta di legame indissolubile, è il fatto che The Walking Dead abbia, ancora oggi, un appeal non da poco nel mondo del gaming. Il riferimento è ovviamente al videogioco disponibile su XBox. Il primo episodio, prodotto da Telltale Games e uscito nell’aprile del 2012, è la prima parte di una serie di cinque. Ovviamente l’ambientamento è lo stesso dei fumetti e della serie tv. Il giocatore si trova a indossare quelli che sono i panni di Lee Everett. Lo scopo di quest’ultimo, che è stato un criminale, è quello di iniziare una sorta di vera e propria seconda vita, sfruttando quello che è un mondo devastato dai non morti. Azioni, incontri, eventi, scelte e decisioni influenzeranno l’evolversi di tutte le vicende e quindi quello che accadrà nel susseguirsi del gioco. Le altre parti, o episodi, sono dei contenuti scaricabili. Insomma, basta anche solo questo per capire come The Walking Dead è un qualcosa che, in tutte le sue forme, è destinato a durare nel tempo.