The Well finalmente in home-video

L’attesa è finita: dal 5 dicembre è finalmente disponibile per il mercato home video italiano The Well: editato e distribuito da CG Entertainment, il feroce horror firmato da Federico Zampaglione arriva in Dvd e in un box a due dischi contenente il Blu Ray e il 4K ULTRA HD HDR10, per godere del film nella massima risoluzione. Sempre dal 5 dicembre gli abbonati al canale CG COLLECTION di Prime Video possono vedere The Well in streaming; i nuovi iscritti al canale possono usufruire del periodo di prova gratuito. Anche gli iscritti alla piattaforma www.cgtv.it possono vedere il film, ora incluso nel loro piano di abbonamento. The Well è inoltre già disponibile per l’acquisto e il noleggio digitale su queste piattaforme: Prime Video, Youtube, Google TV, Apple TV, Tim Vision, Infinity, Chili, Rakuten TV, e sulla piattaforma di CG Entertainment, CGtv.

Il DVD e il Box con il Blu Ray e il 4K ULTRA HD HDR10 sono accompagnati da contenuti speciali esclusivi realizzati per questa edizione:

– Chi ha paura del pozzo? The Well: intervista a Federico Zampaglione e Backstage

– I maestri italiani dell’horror

– Interviste ai protagonisti

– Trailer

L’edizione Blu Ray + 4K è inoltre impreziosita da una cover con un artwork alternativo.

Il film

Uscito nelle sale l’1 agosto – distribuito dalla coraggiosa Iperuranio Film in collaborazione con CG entertainment – The Well ha debuttato al 7° posto del Box Office e nonostante il VM 18, grazie al passaparola e al sostegno degli appassionati, il film ha continuato per tutto il mese a ottenere ottimi risultati arrivando a superare i 17K spettatori: ad oggi The Well è il film horror italiano completamente indipendente più visto degli ultimi 15 anni. A livello internazionale, The Well è stato venduto in oltre 104 Paesi nel mondo, segnando così un altro importante record per un film di genere italiano; straordinaria l’accoglienza del pubblico in Vietnam dove The Well è uscito in sala il 23 agosto raggiungendo l’8° posto della classifica, posizionandosi tra i grandi kolossal internazionali della stagione (e un gradino sopra a Borderlands).

Lisa Gray (Lauren LaVera) è una restauratrice d’arte statunitense chiamata alla sua prima, importante missione, in un piccolo villaggio italiano per riportare all’antico splendore un dipinto medievale rovinato da un incendio. Non sa che sta mettendo la propria vita in pericolo, a causa di una antica maledizione che genera creature maligne, sangue e atroci sofferenze. Il film è stato prodotto da Iperuranio Film e sceneggiato dallo stesso Zampaglione con il produttore Stefano Masi. The Well è interpretato da Lauren LaVera (già protagonista di Terrifier 2), Claudia Gerini, Lorenzo Renzi, Linda Zampaglione, Jonathan Dylan King, Taylor Zaudtke, Gianluigi Calvani, Yassine Fadel e Courage Oviawe, vede anche l’interpretazione di Giovanni Lombardo Radice nel suo ultimo ruolo in un film, girato prima della sua scomparsa. The Well vanta un cast tecnico di primo piano: la direzione della fotografia è firmata da Andrea Arnone (già operatore in Spider-Man: Far From Home), il montaggio da Eric Strand (Donnie Darko), gli effetti speciali prostetici sono realizzati da Carlo Diamantini (Il racconto dei racconti), i costumi sono di Antonella Balsamo, il trucco di Federica Puglielli, le scenografie di Blazej Wasiak e le musiche sono state composte da Oran Loyfer, Luca Chiaravalli, Federico e Francesco Zampaglione.

Il film è stato invitato ai più importanti festival del mondo horror e fantastico, raccogliendo ovunque successi di critica e pubblico, dall’anteprima al Sitges International Fantastic Film Festival (sezione Midnight X-treme), allo Screamfest Horror Film Festival di Los Angeles, al Fantasporto Oporto International Film Festival al Glasgow Film Festival, passando per il Trieste Science+Fiction Festival e il Ravenna Nightmare Film Fest. Girato in luoghi intorno a Roma, da Saracinesco, a Palazzo Cenci Bolognetti di Vicovaro, al Castello Theodoli di Sambuci come location principale.

