The Well vietato ai minori di 18 anni

Non smette di far parlare di sé il nuovo sanguinario horror di Federico Zampaglione, The Well. Di queste ultime ore è infatti la notizia che la commissione di censura ha comminato al film il massimo divieto ai minori di 18 anni, “a causa del tono, dell’impatto e dell’intensità dei contenuti sensibili”. “La violenza mostrata” prosegue la motivazione dei Catoni, “oltre ad essere esplicita, viene sviluppata in scene in cui assume una rappresentazione esageratamente prolungata e dettagliata”. Per la Commissione, dunque, The Well è molto più scioccante della saga di Saw, di Hostel e di Evil Dead il risveglio del male che si fermarono al divieto ai minori di 14 anni.

Zampaglione, dopo avere appreso che al suo ultimo horror è stato apposto il massimo divieto, ha così commentato: «Prendo atto di questo duro divieto, ma non farò ricorso e non taglierò nessuna scena per avere il vm 14. The Well è un horror crudo, viscerale, senza compromessi e così deve restare». Quello che vi mostriamo è un frammento di una delle scene più fortemente incriminate, che all’interno del film fa parte di una sequenza shock di ben dieci minuti. I fan più coraggiosi e con stomaci forti sono dunque attesi in sala dal 1° agosto, quando The Well verrà distribuito in Italia.