TOHorror Fantastic Film Fest, l’orrore sotto la Mole

Torna a Torino il TOHorror Fantastic Film Fest, dal 22 al 27 ottobre, con un programma ricco e pieno. È l’edizione numero 24, di una kermesse che si conferma come punto di riferimento per il cinema di genere in Italia. Ecco cosa si vedrà nella settimana sotto la Mole: 29 lungometraggi, divisi in 5 sezioni, 30 cortometraggi live action, divisi in 2 sezioni, 22 cortometraggi d’animazione, divisi in 2 sezioni. Insieme a questi sono previsti 3 incontri letterari, una masterclass, 4 concerti.

Ad aprire la manifestazione è la proiezione del mitico Godzilla di Ishirô Honda del 1954, che sarà visto in 4K in occasione del settantesimo anniversario dell’uscita. Ma tra i grandi classici troviamo anche Frogs di George McCowan, Long Weekend di Colin Eggleston, Ladybug Ladybug di Frank Perry e così via. Poi c’è ovviamente il concorso, con i titoli che si sfidano per la vittoria finale, rappresentando le tendenze più significative dell’horror oggi da ogni parte del globo: In a Violent Nature di Chris Nash e Oddity di Damian McCarthy valgono solo a titolo di esempio.

Tra le presenze del festival da segnalare quella di Robert Morgan, nuovo regista dell’orrore, autore di Stopmotion ancora inedito da noi, che porta in proiezione proprio a Torino. Morgan terrà una masterclass per il pubblico. Al Circolo dei Lettori verrà presentato, tra gli altri, il libro Antropocene Now! di Fabio Malagnini, il volume da cui è germogliato il Dossier Antropocene Horror di Nocturno, in un dibattito con Claudio Kulesko moderato dal nostro Dikotomiko, Massimiliano Martiradonna.

QUI IL PROGRAMMA INTEGRALE