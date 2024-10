Torna Sedicicorto, la potenza del cinema breve

A Forlì è il momento dei cortometraggi: torna dal 4 al 13 ottobre la XXI edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del cinema breve, quindi del cinema in generale. Per dieci giorni la città diventerà punto di riferimento per registi, appassionati e professionisti del settore, provenienti da tutto il mondo, offrendo una vetrina dedicata al meglio della produzione cinematografica internazionale.

Sedicicorto è una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate al cortometraggio, volta ad esplorare le nuove tendenze e i talenti emergenti. In oltre vent’anni di attività ha costruito una sua identità riconoscibile e si è imposto nel panorama festivaliero del nostro paese, dimostrando che il cinema breve non ha niente da invidiare ai lungometraggi, anzi.

Così i direttori artistici. Gianluca Castellani e Joana Fresu de Azevedo, hanno presentato il festival: “Si dice che ogni anno non sia mai lo stesso. La 21esima edizione conferma questo assunto. Un’edizione che parte dalla condivisione artistica per accrescere quel valore atteso ad ogni nuova sfida. Come tutti i viaggi insieme, non è il luogo di arrivo a cogliere di sorpresa, ma l’occasione di trovare i giusti accordi. Capacità di scelta e un pizzico di coraggio sono alla base di una selezione che cerca di convincere ogni volta un pubblico esigente. Un compito non facile, ma ricco di stimolanti suggestioni. Il fascino si compone di dettagli minuziosi, da consegnare al nostro pubblico con la promessa di un nuovo imperdibile spettacolo”.

Il programma è ricco e vasto. Sono 155 i cortometraggi selezionati, tra i 3.300 arrivati, che andranno a comporre il cartellone delle proiezioni in quattro location: Cinema Sala San Luigi, Fabbrica della Candele, Galleria Manoni 2.0, Circolo Aurora). Titoli di finzione, documentari, animazione e sperimentali, con un’attenzione particolare alla diversità e alla pluralità delle voci creative, il tutto suddiviso in 11 categorie competitive e non.

Sono 8 le sezioni competitive: Movie, per film di fiction e documentari internazionali; Animalab, dedicata al cortometraggio internazionale di animazione; Cortitalia, per film nazionali di ogni genere; Cortinloco, per i film regionali; Under5, cui partecipano film della durata di massimo 5 minuti; Animare, film di animazione per un pubblico di bambini e ragazzi; Student Bendazzi, film d’animazione realizzati da studenti; Sketching, corti realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Canova di Forlì.

Sono invece 3 le categorie fuori concorso: Apollo, con 11 titoli provenienti dalla Regione Emilia-Romagna; Red, con corti che hanno la caratteristica del colore rosso nella narrazione; For Gaza, film realizzati da registi israeliani e palestinesi. Tra le opere selezionate, 114 anteprime (tra cui 9 mondiali,10 Internazionali, 40 Nazionali e 55 Regionali), 9 film Forlivesi, all’interno della sezione Apollo, e 13 Film realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Canova di Forlì.

Molti anche gli eventi speciali. Tornano Marco Cortesi e Mara Moschini, già ospiti del festival nelle precedenti edizioni, con Fango, serie tv nata dall’omonimo podcast che racconta il più grave disastro climatico registrato sul territorio nazionale, ossia l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nel maggio del 2023. Torna anche l’appuntamento con Il Centenario, lo spazio dedicato al cinema di 100 anni prima, condotta dallo storico Enrico Gaudenzi, con aneddoti e racconti che hanno caratterizzato l’epoca del cinema muto con le proiezioni di quattro film datati 1924: L’ultima Risata di Friederich Wilhelm Murnau, Rapacità di Erich Von Stronheim, Matrimonio in quattro di Ernst Lubitsch, Sherlock Jr. di Buster Keaton.

