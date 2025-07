Tradimento

«Mo’ te l’aggio mise ‘mbocca, ‘a prossima t’ho metto…»

Gennaro La Monica all’esattore del pizzo

Nel lontano 1998 destò stupore come in Campania il piccolo film regionale Annare’ di Ninì Grassia avesse battuto in un sol colpo gli incassi dei kolossal americani Titanic (1997) di James Cameron e La maschera di ferro (The Man in the Iron Mask, 1998) di Randall Wallace. Per inciso, è vero che Annare’ aveva sconfitto le due pellicole con il fascinoso Leonardo Dicaprio protagonista, ma il lauto introito (27 milioni di lire, cioè il doppio della media d’incasso delle due pellicole hollywoodiane) era in riferimento soltanto al primo weekend di programmazione. Ma su cotanto clamoroso abbrivio, la pellicola di Grassia fu distribuito in tutta Italia, riuscendo alla fine a incassare circa 500 milioni di lire. Non c’è da sorprendersi molto di quell’exploit, perché questo “outsider” filmico autoctono era costruito a misura del giovane Gigi D’Alessio e dell’omonima hit che titolo e trama al film. Contestualizzando con più metodo il fenomeno, Annaré altro non è che un – ultimo – cesellato prodotto rientrante nella popolare sceneggiata napoletana, che ha sempre fatto breccia nel cuore degli spettatori partenopei.

Genere sorto alla fine della Prima guerra mondiale, la sceneggiata rispecchia esattamente l’anima dei partenopei e il loro folklore, fondendo quella musicalità che aleggia nelle città con la mestizia insita nell’animo di un popolo da sempre assoggettato. Senza dimenticare la spiccata indole autoironica e crassa che li contraddistingue. La sceneggiata, che fosse teatrale o cinematografica, s’intesseva sempre intorno a una canzone melodica di successo o storica, sovente con protagonista il medesimo cantante. Genere apprezzato non solamente nella ristretta regione partenopea, ma anche e soprattutto amato in terre lontane, da tutti quei migranti che così potevano riassaporare nuovamente il folklore del loro remoto paese d’origine.

Se Annare’ è stata la sceneggiata cinematografica 2.0 che ha riscosso maggior successo, destando un certo interesse – passeggero – anche a livello nazionale, i più fulgidi esempi andrebbero ricercati tra la seconda metà degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, quando tale genere era sorretto dal poderoso cantante Mario Merola (1934-2006), icona incontrastata del genere, come attesta l’ambizioso Cient’anne (1999) di Ninì Grassia, in cui interpreta se stesso ed è padre – cinematograficamente putativo – di Gigi D’Alessio. Appellato come il “Jean Gabin di Porta Capuana”, Merola è quello che ha incarnato al meglio il tipico napoletano verace, spavaldo e orgoglioso nel carattere ma umile, onesto e leale nel rapportarsi con la vita. Benché fossero mediocri film nella confezione, erano perfette macchine di commozione e divertimento, sempre sorrette dalla canzone su cui si basava la trama. Certamente Zappatore (1980) di Alfonso Brescia è la sceneggiata più completa e matura tra quelle interpretate dal cantante partenopeo, ma del corposo “lotto meroliano” è ugualmente intrigante Tradimento (1982), essendo uno degli ultimi bagliori cinematografici del Re della sceneggiata.

Tradimento, congerie napoletana di “Scene madri”

Anch’esso realizzato dal versatile regista romano Alfonso Brescia (in totale diresse Merola 12 volte, tra melodrammi e poliziotteschi), Tradimento è satollo di tutti quei caratteristici trucchi del genere da comporre una vicenda fitta di scene madri. Benché Tradimento sia cucito perfettamente intorno a Mario Merola – anche qui umile e onesto proletario avversato dai fatti della vita, sempre con una filosofica canzone in gola da cantare per esprimere il suo stato d’animo, questo film segna anche l’inevitabile passaggio di testimone cine-canoro tra lui e il giovane Nino D’Angelo, che l’anno precedente aveva esordito con lo struggente (e semi-autobiografico) Celebrità (1981) di Ninì Grassia. Tale cambio ha già i connotati definiti, perché parallelamente alla drammatica vicenda del venditore di brodo di polpo Gennaro La Monica, scorre la frizzante e melensa storia d’amore tra i due giovani Nino Esposito e Rosalia, interpretata da Roberta Olivieri, perenne “Giulietta” nelle coeve sceneggiate, rapidamente divenute commedie giovanilistiche, avente come protagonista il caschetto biondo di Casoria. Oltre al fatto che D’Angelo, inserito in questo fortino meroliano, riesce a cantare due sue proprie canzoni d’amore. Intorno a questi due esponenti generazionali della canzone neomelodica, vi ruotano anche due acclamate stelle dello spettacolo partenopeo, che danno lustro recitativo al melodramma: Ida di Benedetto, come la bella moglie considerata la “malafemmena”, e Regina Bianchi, nel ruolo della devota madre di Gennaro.

Inoltre, per dare maggior colorito al folklore di questa sceneggiata, in ruoli di contorno ci sono alcuni notissimi caratteristi del cinemabis italiano. Il napoletano Antonio Allocca (maggiormente noto come Prof. d’italiano nel telefilm I ragazzi della 3ª C); il barese Gianni Ciardo e il suo stretto e tartagliante dialetto. Il salentino Lucio Montanaro e la sua corpulenta ingenuità; il talentuoso e ondivago nei generi Tommaso Bianco. Mentre il romano Nello Pazzafini, dal volto truce e dal robusto fisico, è il boss camorrista, che rappresenta il radicato male che affligge Napoli. A lato di questi volti tipici del cinema partenopeo, però, c’è anche la bizzarra ed estranea partecipazione del comico fiorentino Ghigo Masino nel ruolo del faceto giudice, che commenta il processo con blande battute comiche. Tutti questi svariati elementi (canzoni, drammi, amori, camorrie, facce, frizzi e lazzi dialettali) formano un certo sincretismo, dando origine a molteplici scene madri. Da Gennaro La Monica che affronta lo sgherro del boss mettendogli un polpo in bocca (e l’intimidazione di ficcarglielo poi da un’altra parte, come riportato in esergo) fino al finale musicale in cui tutto si ricompone e pertanto è giusto cantare un’allegra canzone meroliana che sigilla l’happy-end. Passando dallo pseudo videoclip di Che si pè me in cui Nino e Rosalia corrono sulla battigia in rallenti fino al pre-finale al monastero di Montevergine, in cui c’è la catarsi di Gennaro che comprende di aver sbagliato, la sua consorte è onesta.

Ma ancor più memorabile è il sogno/incubo di Gennaro La Monica, che ha una visione onirica in cui è un povero Pulcinella a processo dentro il teatrino delle marionette, assieme alla moglie e al giudice. In questa bizzarra visione, che vorrebbe essere seria poiché si riallaccia a una delle radici popolari della sceneggiata napoletana, difficilmente si riesce a trattenere il riso a questa bizzarria meta-contestuale. Ricomposto il quadro familiare, scorrono i titoli di coda, terminati i quali appare l’annuncio che a dicembre del medesimo sarà pronto Giuramento, sempre con protagonisti Merola e Nino D’Angelo (e l’onorevole partecipazione di Enzo Cannavale). Dimostrazione di come Tradimento fosse considerato, prima ancora dell’uscita nei cinema, l’ennesimo imperituro exploit di Merola. Non sarà così, era ormai il turno di Nino – faccia – D’Angelo.