Un nuovo spot contro la pirateria audiovisiva

Nel corso della Festa del Cinema di Roma lanciata anche la seconda edizione della campagna istituzionale We Are Stories

“La lotta alla pirateria è la lotta per salvare i sogni di tanti giovani che stanno cercando di creare il loro futuro nel mondo audiovisivo e il lavoro di chi si impegna in questo settore ogni giorno arricchendo il mondo culturale e artistico italiano. Per questo il Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio ha scelto di essere al fianco di FAPAV nello spot Liberiamo i sogni, combatti la pirateria. 30 secondi del ‘Best of’ del progetto ‘We Are Stories 2’ di FAPAV che nasce proprio dalla volontà di liberare quei sogni e combattere la pirateria sempre e comunque, anche quando insorgono delle difficoltà”.

Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria e all’informazione, Alberto Barachini ha annunciato il sostegno allo spot da 30’’ del “Best of” di We Are Stories 2024 insieme al Presidente della Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, Federico Bagnoli Rossi, nell’ambito della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, nel corso dell’evento organizzato alla Casa del Cinema di Roma, in Largo Mastroianni. “Un progetto di grande respiro per FAPAV – ha dichiarato Bagnoli Rossi – che ha avuto il supporto e la collaborazione delle più importanti organizzazioni legate al settore audiovisivo. Siamo onorati di questo riconoscimento da parte della Presidenza del Consiglio che ha scelto il “Best of” di We Are Stories 2 come campagna istituzionale della Presidenza e ringraziamo per questo il Sottosegretario Barachini. Sottolinea il valore della nostra campagna e l’importanza della legalità come motore per lo sviluppo delle industrie audiovisive nel nostro Paese.

Questo risultato arriva a sancire un percorso fatto in tutti questi anni da FAPAV, in costante sinergia con le più alte Istituzioni italiane”. In occasione dell’evento “We Are Stories. Sogni, sfide e passioni delle professioniste di oggi e di domani” è stata annunciata la diffusione dello spot di 30 secondi sui canali radiofonici e tv delle reti Rai e presentato l’intero progetto FAPAV “We Are Stories 2”. “Ho un sogno: lavorare ed affermarmi nell’industria cinematografica e audiovisiva”. È la voglia di farcela, di applicarsi per raggiungere l’obiettivo, ciò che accumuna Alice, Barbara, Gabriella, Ludovica, Martina e Michela le protagoniste di “We Are Stories 2”. I sei corti inediti che raccontano le storie, i sogni e le aspirazioni di giovani donne professioniste, che tenacemente hanno superato qualunque barriera per riuscire ad entrare nel mondo della produzione cinematografica e audiovisiva sono stati presentati oggi alla Festa del Cinema di Roma. Obiettivo principale del progetto è sensibilizzare il pubblico sul valore dell’industria culturale e sulla necessità di fruire dei contenuti digitali in modo legale al fine di contrastare la pirateria e le attività criminali che essa nasconde.

Il progetto We Are Stories 2 è stato realizzato da FAPAV in collaborazione con Anec, Anica, Apa, Crtv, Mpa, NuovoImaie, Siae e Univideo e ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il supporto di Direzione Generale Biblioteche e Diritto D’Autore, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Cinecittà, Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello, Anica Academy. We Are Stories 2 è rivolta ai giovani e sposa un punto di vista completamente femminile, valorizzando professioniste come l’interprete Lis (Lingua dei Segni Italiana), la storyboarder, la bordocampista, la content creator, la VFX designer e la doppiatrice/cantante. I contenuti della campagna saranno promossi attraverso un programma di social advertising, coinvolgendo i followers con i quali si intende dialogare per invitarli a condividere i loro sogni diventati realtà, puntando ad una comunicazione che si concentri su una call to action dove poter scegliere la legalità per proteggere i sogni e i posti di lavoro dei giovani professionisti.

L’evento ha aperto un momento di dialogo e confronto tra rappresentanti del mondo industriale audiovisivo e delle Istituzioni: un’occasione per affrontare il tema dello sviluppo sostenibile delle industrie audiovisive, tra innovazione, nuovi linguaggi e lotta alla pirateria. Durante la mattinata è stata anche annunciata l’idea di realizzare, all’interno del progetto, uno spin off: un video musicale sulla canzone “A Million Dreams”, brano presente nella colonna sonora del film “The Greatest Showman”. “FAPAV ha deciso di sostenere le nuove generazioni con la consapevolezza che, per farlo, è necessario creare e garantire loro un contesto in cui il mercato del lavoro sia realmente tutelato e dove siano offerte opportunità paritarie. Una responsabilità che chiama in causa non solo le industrie culturali e audiovisive ma anche le Istituzioni. Solo promuovendo l’offerta legale dei contenuti si possono disegnare scenari di sviluppo aperti e sostenibili. Come FAPAV siamo in prima linea sia al fianco delle Forze dell’Ordine per rispondere in modo tempestivo a qualunque forma di illegalità ma, al tempo stesso, ci impegniamo quotidianamente per promuovere informazione consapevole e progetti di comunicazione per sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni e sui rischi legati alla pirateria, e il progetto We Are Stories ne è un chiaro esempio”, ha rimarcato Bagnoli Rossi. “Ciò che auspico è che questi spot possano far capire ai ragazzi che scaricare un film illegalmente non è un’azione irrilevante, ma si traduce in posti di lavoro persi e sogni infranti di giovani talenti”.

Nel corso dell’evento sono stati annunciati i Premi FAPAV per il significativo impegno profuso sul piano professionale, sociale e culturale a tutela e a sostegno del Diritto d’Autore, della Proprietà Intellettuale e della creatività a Mario Benedetto, Lorena e Virginia Brancucci, Leonardo Cruciano, Federica De Bortoli, Riccardo Milani, Pierluigi Pardo, Francesco Pezzulli e Greta Scarano.Sono stati inoltre premiati i professionisti che hanno lavorato alla seconda edizione della campagna “We Are Stories” e le protagoniste degli spot. FAPAV è nata nel 1988, come associazione senza scopo di lucro, per proteggere la Proprietà Intellettuale, il Diritto d’Autore ed i diritti connessi e quindi per combattere tutte le forme di illecita duplicazione di opere cinematografiche e audiovisive, con finalità di tutela dei propri Associati e dell’intero settore audiovisivo. Ne sono soci permanenti: ANEC, ANICA, APA, CRTV, MPA e UNIVIDEO. Ad essa aderiscono sia le principali industrie del settore sia le associazioni che operano per la tutela e la promozione dell’industria audiovisiva, cinematografica e sportiva in Italia.

