Uno su mille ce la fa

Se vi è un nome, nel mondo della settima arte, che è sinonimo di precocità artistica, non può essere che quello di Shirley Temple, l’enfant prodige della Hollywood degli anni Trenta, che esordì sul grande schermo a soli tre anni e fu protagonista di tante altre pellicole interpretate dalla “bambina dai riccioli d’oro”, che riscossero grandissimo successo, fino a quando non si ritirò dalle scene, ancora adolescente, in seguito ai flop degli ultimi film in cui recitò non appena diventata più grande. Un poco meglio è andata alla sua connazionale Tatum O’Neal, figlia di Ryan, la quale vinse l’Oscar a soli 10 anni per il ruolo di una piccola orfana nel film Paper Moon (1973) di Peter Bogdanovich, che interpretò sullo schermo insieme al padre, la cui carriera di attrice non si arrestò una volta cresciuta, avendo continuato a lavorare in altre pellicole, non certo memorabili. Ma la lista dei bambini prodigio che hanno fatto (e continuano a fare) il loro debutto al cinema (o in televisione) in produzioni di grande successo è lunga, anche rimanendo nei confini nazionali.

Volgendo lo sguardo ai giorni nostri, vi è un’attrice tutta italiana che sta bruciando le tappe di una carriera iniziata da giovanissima, la quale, grazie ad un fisico da adolescente ancora acerba ed a una espressività che buca lo schermo, è già nome di punta del nostro star sistem. Stiamo parlando della romana Sara Ciocca, che ha esordito al cinema all’età di solo 11 anni in Il giorno più bello del mondo (2019) di e con Alessandro Siani, e che ha già all’attivo quindici pellicole, alcune delle quali piazzatesi in cima ai consensi, di critica e pubblico, fra cui basterebbe citare America Latina (2021) dei fratelli D’Innocenzo, Io sono l’abisso (2022) di Donato Carrisi, Mimì, il principe delle tenebre (2023) di Brando De Sica, Nina dei lupi (2023) di Antonio Pisu e Il ragazzo dai pantaloni rosa (2024) di Margherita Ferri, fino al recentissimo Invisibili, di Ambra Principato. Tratto comune per chi ha esordito da piccolo sullo schermo è l’assenza di una scuola di recitazione alla base dei giovanissimi attori, i quali imparano i rudimenti del mestiere direttamente sul set, affinandoli film dopo film. Come è accaduto pure ad un altro dei nostri attori italiani più dotati e acclamati, e cioè Elio Germano, il cui debutto avvenne all’età di 12 anni nella pellicola diretta da Castellano & Pipolo, dal titolo Ci hai rotto papà (1993). Dopo il suo secondo film, che è ancora una commedia (Il cielo in una stanza 1999 di Carlo Vanzina), il giovane Elio decide di abbandonare gli studi e dedicarsi a tempo pieno alla carriera di attore, scelta che si rivela vincente, considerati i vari ruoli interpretati e i tanti premi ricevuti (sette David di Donatello, un nastro d’argento e un Orso d’argento, tutti vinti nella categoria di migliore attore) e il riscontro che ha sempre riscosso fra gli spettatori. Andando più a ritroso nel tempo, vi fu anche Franco Interlenghi, debuttante a soli quindici anni nel film neorealista premio Oscar Sciuscià (1946) di Vittorio De Sica, il quale riuscì a travalicare indenne la fase critica, quella del passaggio all’età adulta, continuando a recitare in tante altre pellicole, alcune dirette dai registi italiani più famosi dell’epoca.

Tuttavia, sono pochi coloro i quali hanno mantenuto le premesse, riuscendo a ritagliarsi una carriera dignitosa una volta cresciuti, a fronte dei quali vi sono stati tanti altri interpreti bambini che hanno visto infrangere i loro sogni di diventare attori celebri, e di loro vogliamo parlare. Non possiamo non iniziare questo nostro percorso, da un giovanissimo attore che grande non lo è mai diventato, a causa di un incidente in moto che gli ha stroncato la vita, qualche giorno prima che compisse il diciottesimo anno di età. Si chiamava Alessandro Momo e, come la sorella Riccarda, che ancora bambina aveva avuto un piccolo ruolo nel film Bravissimo (1955) di Luigi Filippo D’Amico, esordisce al cinema all’età di 12 anni in La scoperta (1969), diretto da Elio Piccon. La notorietà arriva per lui qualche anno dopo, quando viene scelto da Salvatore Samperi per il ruolo dell’adolescente siciliano che subisce i primi turbamenti sessuali con l’arrivo nella sua casa di una procace governante (Laura Antonelli) nel cult Malizia (1973). Appena quindicenne la carriera del giovane Sandro sembrava già brillantemente tracciata, i titoli a seguire riscuoteranno altrettanto successo, compresa l’ultima pellicola girata, Profumo di donna (1974) di Dino Risi, al fianco di Vittorio Gassman, che uscirà postumo, perché nel mentre un destino beffardo se lo era portato via. Altra menzione la merita Pino Locchi, il cui nome non dirà molto agli spettatori meno attenti, ma la cui voce ha accompagnato intere generazioni, che hanno visto e apprezzato le pellicole di Terence Hill, da solo o in coppia col sodale Bud Spencer, avendolo lo stesso doppiato in (quasi) tutti i film da lui interpretati. Locchi inizia a calcare i set cinematografici da bambino, facendo il suo esordio ad appena sei anni nel film L’ultima avventura (1932), diretto da Mario Camerini e continuando a partecipare, da attore in erba, a diverse altre produzioni. Poi, diventato adulto, abbandona la carriera cinematografica per dedicarsi al teatro; quindi intraprende una intensa attività radiofonica ed infine entra a far parte di una compagnia di doppiatori, attività che diventerà predominante, prestando la sua voce anche ad altri attori del calibro di Sean Connery, Elvis Presley, Tony Curtis, ma anche agli italiani Giuliano Gemma e Maurizio Merli.

In tempi più remoti, viene in mente Enzo Staiola, che esordì a soli otto anni nel film Ladri di Biciclette (1948), capolavoro del neorealismo diretto da Vittorio De Sica, nella parte del piccolo figlio del protagonista (Lamberto Maggiorani) e recitando poi in diverse pellicole sempre in ruoli da bambino, senza però più bissare il riscontro avuto con il ruolo ricoperto nel film d’esordio, premiato con l’Oscar. Finchè, crescendo, smise definitivamente le vesti di attore. Un po’ meglio andò a Luciano De Ambrosis e Edoardo Nevola: il primo esordiente a cinque anni in I bambini ci guardano (1943), diretto ancora da De Sica, che si dedicherà al doppiaggio una volta divenuto adulto; e l’altro noto soprattutto per aver interpretato, nel 1956, il personaggio di Sandrino, il figlio del macchinista, nel film Il ferroviere (1956), di Pietro Germi, il quale per oltre un decennio è stato uno degli attori bambini più richiesti del nostro cinema, fino a quando da grande intraprese una carriera di musicista e cantante. Sorte simile toccò ad altri due bambini attori, Andrea Balestri e Salvatore Cascio, volti iconici di due produzioni italiane di grande successo, sul piccolo e grande schermo. Il primo fu scelto per il ruolo di Pinocchio, nello sceneggiato televisivo Rai dai grandi ascolti Le avventure di Pinocchio (1972), di Luigi Comencini, mentre Cascio fu interprete della pellicola premiata con l’Oscar, Nuovo cinema paradiso (1988), di Giuseppe Tornatore. Entrambi cercarono di approfittare della notorietà raggiunta, continuando a recitare in altri ruoli da protagonisti bambini, ma senza più grandi acuti, quindi si ritirarono dalle scene intraprendendo altri mestieri, senza mai dimenticare il loro esordio in celluloide che gli ha cambiato la vita.

Tra gli altri bambini attori che da adulti non troveranno più fortuna al cinema, si possono citare Stefano Colagrande di professione medico: lo si ricorda in un’unica pellicola dal titolo Incompreso (1966), diretta sempre da Luigi Comencini, nel ruolo del piccolo Andrea, che cerca le attenzioni del padre; Renato Cestiè fu protagonista bambino di diverse pellicole, di cui le tre più note appartenenti al fugace filone definito “lacrima movie”, e cioè L’ultima neve di primavera (1973) e Bianchi cavalli d’agosto (1975), entrambi di Raimondo Del Balzo e Il venditore di palloncini (1974), diretto da Mario Gariazzo; in ultimo, Giorgio Cantarini, al debutto sul grande schermo nella parte di Giosuè, figlio del personaggio interpretato da Roberto Benigni in La vita è bella (1997), il quale diresse anche la pellicola che poi trionfò agli Oscar e che al piccolo protagonista valse il premio Young Artist Award, assegnato in America alle giovani promesse nel mondo dell’intrattenimento. Infine, vogliamo concludere questa nostra breve carrellata sugli enfant prodige del cinema italiano che non ce l’hanno fatta, citando un nome noto a tutti, ma non per i suoi trascorsi attoriali. Ci riferiamo a Carlo Calenda, il quale esordisce anch’egli da bambino attore nella serie televisiva Cuore (1984), altra produzione Rai diretta da un regista che nel corso della sua carriera evidentemente ha avuto un feeling particolare con i piccoli interpreti al pari di Vittorio De Sica, e cioè ancora Luigi Comencini, peraltro nonno dell’allora piccolo Carlo, il quale da adulto non ha seguito le orme del nonno né quelle della mamma Cristina, figlia di Luigi e pure lei apprezzata regista, dedicandosi ad altri mestieri che gli hanno dato comunque la notorietà.

