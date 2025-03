Massimo De Lorenzo in esclusiva: “Vi racconto il mio personaggio

U.S. Palmese dei Manetti Bros.

US Palmese esce oggi al cinema per la regia dei Manetti Bros., abbiamo intervistato in esclusiva l’attore Massimo De Lorenzo che fa parte del cast.

U.S. Palmese è un film che parla di calcio, ma non è un film sul calcio. Che ne pensi?

È un film anche sul calcio, e nonostante la difficoltà a trattare questo tema, è perfettamente riuscito, cosa questa non del tutto scontata. Ma è anche un film sulla forza creativa che possono avere anche i sogni più irrealizzabili. Ed è un film sulla Calabria, su una diversa narrazione della Calabria. Il degrado e l’abbandono di quelle terre non sono nascoste, non sono negate, ma è il racconto anche della sua bellezza, della sua forza e della sua purezza.

Come è arrivata la chiamata per questo ruolo?

Mi hanno chiamato direttamente Marco e Antonio per propormi il ruolo. Una lunga chiacchierata nel loro studio. Un incontro bellissimo che porto sempre nel mio cuore per la semplicità e la schiettezza, e la simpatia estrema.

Ci racconti il tuo personaggio?

L’avvocato Tripodi è uno dei notabili del paese che si ritrovano a commentare puntualmente le vicende della loro squadra del cuore. Incarno l’anima disfattista, pessimista di quella terra. Una figura che conosco molto bene. E’ un tipo di mentalità molto diffusa da quelle parti, quasi un modo per proteggersi dal rischio di essere delusi, meglio da subito pensare che tanto non si va da nessuna parte. E in questo il mio personaggio diventa quasi un antagonista del personaggio di Rocco Papaleo che invece riesce nel grande sogno di portare a Palmi il campione francese.

I Manetti bros. spesso dividono la critica, come sono sul set?

Io firmerei per lavorare con loro sempre, anche un piccolissimo ruolo. Uno dei set più divertenti e creativi in cui sia mai stato. Sono coraggiosi, arditi, liberi e tutto questo è ormai sempre più raro.

Qualche aneddoto sul set, qualcosa di simpatico accaduto?

Il racconto degli aneddoti da set è sempre complicato. È stato un set divertente e piacevole ma adesso se mi chiedi un aneddoto in particolare è un po’ come quando ti chiedono di raccontare una barzelletta e non te ne viene in mente nessuna.

Che ricordo porterai di questo film con te?

Il ricordo di Palmi. Una cittadina che pur essendo a pochi chilometri dalla mia città (Reggio Calabria) non la conoscevo affatto. Ed è stata una rivelazione, come anche i Palmisani, gente meravigliosa.

M. Il figlio del secolo, Imma Tataranni e tante altre cose già in questo 2025, ci sveli a cosa stai lavorando?

Sono in tournée teatrale con Perfetti sconosciuti e poi con 456 di Mattia Torre. Ad Aprile inizio le riprese del nuovo film di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, insomma si torna in famiglia, ed è bellissimo.

