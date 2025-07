Valentina Di Simone: l’arte appassionata

Conoscevo Valentina Di Simone sostanzialmente attraverso i ruoli che aveva ricoperto nei film di Roger Fratter, specie nell’ultima terna di titoli prodotti da Cesare Giromini, Blu38, Stilema e La cella. Di recente, per ragioni eterogenee, ho approfondito altre parti della sua filmografia come attrice ma anche come sceneggiatrice e l’ho potuta vedere in azione, lei insieme a molte altre, sul fiammeggiante set del film Ombre, dove, da un breve dialogo, ho avuto modo di capire che Valentina avrebbe avuto cose assai interessanti da raccontare, su di sé, sulla sua carriera davanti alla macchina da presa, appunto, e sul suo lavoro di scrittura. L’intervista che ne è seguita si è rivelata, in effetti, molto stimolante…

Fin da piccolina, sono sempre stata affascinata dal cinema. Avevo una zia appassionata di film horror, andava da blockbuster, noleggiava cassette e il sabato sera lei, suo marito e io guardavamo film, mangiando patatine… Sai come si faceva una volta, no? Era proprio un rito: vedevamo tutti i film di Dario Argento. Io avevo tipo sette anni, ero piccola. Mia zia era un po’ matta, faceva una vita strana, ai confini proprio della normalità. Però aveva una grande passione per il cinema, adorava Marilyn Monroe, era appassionata e se ne intendeva, pur non avendo studiato, pur non essendo un’intellettuale di cinema: ma sapeva riconoscere un buon film, anche se era a basso costo. Lei mi ha avviato all’amore per il cinema. Sono stata un periodo a vivere da lei e così, tra una maschera e l’altra di bellezza, al mare, facevo indigestione di film e di cinema. Allora non c’era ancora Internet: stiamo parlando degli anni Novanta, io avevo sei, sette anni. Sono nata nel 1987. Esisteva ancora il fascino dell’attore, il mito del cinema e di tutto quello che gli ruotava attorno, gli attori erano considerati delle icone. Se oggi ci ripenso, mi viene in mente che, sempre da bambina, avevo già anche questa caratteristica da attrice in erba: in casa mi travestivo, cambiavo mille costumi, “recitavo”, tutto da sola, oppure anche con i miei amici, gli creavo delle storie, li vestivo… era come se mettessi in scena dei film. Avevo questo “dono”. Avevo fatto qualche recita scolastica, piccole cose così, e mi piaceva, mi divertiva. Poi crescendo ho continuato a sentire il richiamo del cinema. La vera svolta, se vogliamo chiamarla così, c’è stata a 22 anni. Lavoravo in un bar, a Piacenza, e c’era un cliente che faceva l’attore… Non era famoso, era uno che, diciamo, tentava di fare l’attore e qualche cosa l’aveva pure fatta, credo sempre a livello di comparsa. Io non l’ho mai visto recitare, non so se fosse bravo o no… Comunque, fu lui un giorno a dirmi che stavano cercando una ragazza per un ruolo. Io non avevo mai fatto niente prima, ero proprio “pulita”, mai stata su un set. Mi disse che c’era un regista di Milano che stava girando un film: Vincenzo Rigo si chiamava. Lo conosci?

Sì, molto bene…

Cercavano qualcuno per una parte femminile e se volevo, questo cliente mi avrebbe portata a fare il provino. Io ho fatto prima un minimo di ricerca per capire chi fosse questo regista, che non fosse una persona inventata… sai, la diffidenza. E vidi che esisteva veramente, Rigo, che aveva girato dei film negli anni Settanta. Così mi sono detta: “Ci provo, vediamo… se va bene, ok, se non funziona, fa niente…”. Ma questa cosa mi piaceva. Sono andata a Milano e ho fatto il casting, non con Rigo, ma con un signore… non ricordo il nome. Credo che facesse il cantante, un uomo sulla settantina, capelli bianchi. Penso che sia morto. Ho l’impressione che questo cantante avesse poi fatto una parte nel teaser di un film di Cesare Giromini, che si intitolava allora I confini della vanità e che poi diventò Vanitose: più o meno nel 2015…

Il provino come andò?

Vincenzo Rigo stesso mi provinò, a casa di questo cantante: mi fece un po’ di domande, mi fece vestire con vari cambi, mi registrò con una telecamerina. E così venni presa per questo film… Che non ho idea se sia stato effettivamente ultimato o no… Perché a me sembrava più un “provare a fare un film”…

No, non l’hanno mai realizzato, Valentina, te lo dò per certo…

Cioè, c’era l’intenzione di fare un film, ma restava un’intenzione… inconclusa, non so come dirti. Forse per questione di soldi, non l’ho mai capito. Nel senso che dovevamo fare un film, da quello che ho capito, amatoriale credo. Perché Rigo aveva una videocamerina e andava registrando pezzi di copioni, che aveva in testa…

Ma c’era una storia conclusa, una trama?

Io all’inizio, non capendo ed essendo proprio la mia prima volta, non avevo esperienza, non sapevo nulla. Ero un pesce fuor d’acqua, guarda. Mi fidavo. Cioè non sapevo niente, né cos’era una sceneggiatura, né cosa significava girare un film. Ma era un’esperienza che mi piaceva per imparare, no? Ci vedevamo a Rho, dove abita Rigo, nella location della casa di un suo amico, per girare dei pezzi di questo film. E lui ti dava di volta in volta la scena che dovevamo fare. Ma non ho mai capito, perché lui non mi ha mai spiegato veramente, il senso della storia. Ricordo perfettamente di avere girato un paio di scene con altri ragazzi, che erano stati reclutati come me. In una di queste, praticamente il mio partner era geloso di me, mi controllava e mi faceva una specie di violenza, ma una violenza un po’ “platonica”. Io e il ragazzo eravamo sotto le coperte, io mezza nuda… insomma, un po’ particolare come prima scena. Tutto avveniva in maniera molto professionale, per carità, però Rigo aveva questo modo di girare che non capivo. Non capivo dove volesse andare a parare… Siamo andati avanti sei mesi, più o meno, a fare a spizzichi e bocconi scene del genere, ma non si capiva il nesso. Sembrava addirittura più un documentario che un film. Però, essendo profana, ai miei occhi questa poteva anche essere una “genialata” di un regista che aveva in testa di fare una cosa sua… e io non me la sentivo di giudicare il suo modo di lavorare, la sua creazione. Però, dopo un po’ di tempo, vedendo comunque che questo percorso non si concludeva, ho detto “Basta, perché quello che dovevo imparare alla fine l’ho imparato da questa esperienza e non mi sento di andare avanti”.

Rigo come la prese?

Siamo rimasti, diciamo, in buoni rapporti. All’inizio mi ero appassionata perché comunque lui mi aveva detto che ero brava… ma sai, ti dicono tante cose, quindi magari uno te lo dice, ma poi non è così. Diciamo che questa “iniziazione” al cinema, mi aumentò la passione, dentro. “Magari posso sondare da altre parti, approfondire questo discorso”, pensavo. Era scattato proprio un amore, non so… era come una droga, facendo quel non-film con Rigo. Una roba strana… Comunque, lì capii che un regista deve essere sempre ispirato da qualcosa, per operare una creazione. Al contrario di un produttore che può decidere di fare un film solo per guadagnare, per fare mercato. Un regista che lo fa di sua volontà, dal nulla, senza uno scopo di lucro, deve essere per forza ispirato da qualche cosa, che lo porta ad avere questa passione… Ho pure pensato che lui, Rigo, questa passione, questo “amore” cinematograficamente parlando, lo avesse per me…

Guarda, togli “magari” perché ogni volta che gli parlo, la prima domanda che mi fa, e lo sento anche abbastanza spesso, perché mi chiama molto spesso, è il tormentone: “Ah, ma tu sai che cosa sta facendo Valentina?”, e Valentina di qui e Valentina di là…

Sai, ero anche giovane, pensavo: “Ma mi vuol prendere in giro? Cos’è sta roba?”. Invece poi, nel tempo, sono arrivata alla conclusione che lui non era intenzionato male, non voleva prendermi in giro, no… Il problema era che non riuscivo a capire cosa avesse per la testa. Forse lui immaginava che io dovessi assecondare le sue ispirazioni. Ma io non ero pronta…

Che anno era, Valentina?

Era il 2014, perché poi subito dopo ho conosciuto Cesare, Cesare Giromini… Nel bar dove lavoravo, veniva un mio amico geometra, che ha fatto anche delle comparsate nei film di Cesare. Si chiama Giovanni Forlini e aveva un’amica che aveva frequentato i corsi di cinema che Giromini aveva organizzato a Milano. Questo ragazzo mi portò alla festa di compleanno di Cesare, in un locale di Milano: era il 2 Marzo, del 2015, credo. “Vieni, ti faccio conoscere un produttore, respiri un po’ l’aria di questo ambiente…”. Andammo in questo locale, e mi presentai a Cesare. Lui ha un po’ un modo di fare che, se non lo conosci e sei abituata magari a una provincia tipo Piacenza, ti spiazza… Non è maleducato, ma se non sa chi sei, puoi essere bella, puoi essere brutta, per lui è tutto uguale, è difficile che noti qualcuno, questo intendo dire. Uno che vede Cesare, la prima volta, può magari sentirsi in soggezione. In realtà, quando lo conosci bene, non è affatto così. Comunque, mi presentai e gli feci gli auguri. Poi parlai con un suo collaboratore, Nazareno, che si occupava dei casting. Mi lasciò il contatto della casa produttrice. E da lì andai poi a fare un provino, con questo Nazareno. Rividi quel giorno Cesare che mi fece accomodare nel suo ufficio e cominciammo a parlare. Scoprendo che era una persona molto gentile, molto disponibile, niente affatto scontroso o burbero come poteva apparire. Anche umile, perché lui era un produttore cinematografico che era lì a parlare con me che, comunque, non ero nessuno. Insomma, gli sono piaciuta, come carattere credo. Passato il provino, Cesare mi ha richiamato e mi ha spiegato un po’ come funziona il cinema: fare l’attore è una cosa difficile. Molti mollano, se non hanno subito risultati. Non si guadagna tanto, cioè è un mondo diverso da come molti pensano. Gli dissi: “Io farò di tutto per fare questo lavoro, perché è una cosa che sento e non mi fermerò alle prime difficoltà”. Penso che Cesare sia rimasto colpito dalla mia determinazione, mi ha dato fiducia, mi ha fatto fare dei corsi, ha investito sulla mia preparazione, e così ho cominciato a recitare in alcuni cortometraggi diretti da Roger, prodotti da Cesare. Vorrei dire che ho una grande stima di Cesare, perché è grazie a lui che ho avuto questa opportunità di avvicinarmi, fattivamente, al cinema. Per me, lui è stato un grande maestro davvero e non finirò mai di ringraziarlo, per questo.

Roger Fratter, appunto. Ma la primissima cosa che hai fatto, a questo punto, nel 2015/16, è stato il suo film Donne di marmo per uomini di latta…

Esatto, poi una piccola comparsata in Rage Killers, e a seguire i quattro cortometraggi Profonde apparenze, Ragazze copertina, Ufficio di scollocamento e Solo i primi trent’anni, prodotti da Cesare e con la regia sempre di Roger.

In Donne di marmo… avevi un bel ruolo, importante, centrale…

A me era piaciuto molto. Mi è piaciuto perché Roger ti mette a tuo agio, ti segue, ti dice cosa devi fare. Ecco, Roger è stato anche lui un grande maestro per me, nella recitazione. Non avevo preoccupazioni, mi sono sentita subito in sintonia col lui. E l’ho capito subito, come regista. Era come se sapessi già cosa voleva. Non l’ho provato, non mi è risultato difficile… forse perché lui sa come tirarti fuori le cose. Il personaggio di Simona nel film è bivalente…

Sì, perché alla fine si mostra anche spietata, quando manda i suoi amici malavitosi a stuprare Liana Volpi…

Roger delinea sempre personaggi molto interessanti a livello psicologico. Mai banali, mai stereotipati. Ha proprio questa dote, secondo me, di rendere un personaggio interessante. Come negli anni 70: avevi personaggi belli, mai piatti. Il cinema moderno non ha questa capacità di sfumare.

I quattro corti, che vanno dal 2017 al 2019, sono stati interessanti per te non solo come attrice: ma anche perché hai debuttato come sceneggiatrice…

Andò così: Cesare mi aveva proposto di scrivere un soggetto, un’idea di cortometraggio. Lui aveva un pacchetto, ma gli mancava un corto. Siccome io ormai lì da Cesare stavo sempre in produzione, e per imparare guardavo un po’ tutto, non solo la parte artistica, andavo con lui, lo accompagnavo al Ministero… Insomma, era una larga veduta del cinema, conoscevo tante figure, scoprivo tante dinamiche ed era molto più interessante che fare il ruolo in un film e finita lì. Era una bella scuola. Alla fine, io ho scritto Ufficio di scollocamento: che era un po’ l’inizio di quello che si vede al giorno d’oggi. Ci sono agenzie che a scopo di lucro mettono persone a destra e a sinistra con questi corsi pagati… tutto per un giro di soldi, in sintesi. Gente che non ha voglia di lavorare, non sa cosa sta facendo né dicendo, piazzati in questi uffici. Il concetto era che siamo in mano a questi pazzi, in questo manicomio. Però quando ha scritto il corto, non era ancora così evidente la cosa, che sarebbe esplosa dopo il Covid.

Avevi percepito che c’era qualcosa nell’aria che andava in questo senso…

Allora sì. Era una percezione che avevo avuto di una situazione che si stava creando in quel modo. Oggi la situazione è esplosa, dopo il Covid. Quasi ovunque tu vai in giro per uffici, trovi degli svalvolati: uno ti dice una cosa e un altro l’esatto contrario. Cioè ti pare che non sia l’ufficio di scollocamento che io avevo previsto? Quando ho scritto questo cortometraggio, nell’entourage di Cesare c’era un intellettuale, Massimo Sannelli e lui aveva “il vizio” di inserire delle sfumature, nelle dinamiche delle storie, che capiva solo lui. Erano delle genialate perché comunque Sannelli aveva una sua genialità, però erano troppo raffinate e diventavano talvolta incomprensibili.

Infatti nel corto c’è quello strano qui pro quo per cui tuo marito chiama l’Ufficio di scollocamento per avere tre intrattenitori per una festa e dall’altra parte capiscono invece che lui ha bisogno di tre killer per ammazzarti… Che non è chiarissimo, nel montaggio finale….

Sì, infatti. Io adesso non ricordo benissimo perché è passato parecchio tempo, però c’era uno spunto ironico di questo tipo che Sannelli ha sviluppato e dilatato. Comunque il concetto era che questi tizi dell’ufficio di scollocamento sono una banda di disastrati psicopatici.

Tra l’altro, Sannelli stesso interpretava uno dei tre maniaci. Che tu ti ritrovi per casa insieme a tuo marito e che vi legano.

Si fece un’interpretazione che a me faceva morire dal ridere: era molto divertente, con le bretelle gialle.

Seguendo l’ordine cronologico. Dopo i corti, avete realizzato un teaser per il film che sarebbe poi diventato nel tempo Stilema. Un teaser girato in Liguria. Ti ricordi a quando risale?

Sì, era un teaser, realizzato un bel po’ di tempo prima rispetto a Stilema, forse un paio d’anni. Doveva essere il 2019, più o meno…

La primissima sceneggiatura di Stilema era stata scritta da Cesare Giromini e Massimo Sannelli. Poi però tu sei intervenuta sul copione. Raccontami di queste fasi…

Cesare aveva avuto l’idea e ha scritto un trattamento, più che un soggetto. Io l’ho letto e me ne sono innamorata. La storia era già abbastanza definita, però doveva essere sviluppata. Erano una trentina di pagine. Bisognava estendere tutti i personaggi, ma c’era già un bello scheletro.

Era già inteso che il personaggio femminile, di Daria, sarebbe stato tuo?

Sì. Comunque era un film difficile: difficile trovare i soldi, difficile da sviluppare, da articolare, e c’era il pericolo che il pubblico non lo capisse, insomma, molto più difficile che negli anni passati. A me piaceva, ma lì per lì l’abbiamo accantonato perché era un casino in quel momento trovare dei soldi per produrlo. Ed è rimasto in sospeso per qualche anno. E nel frattempo abbiamo fatto Blu38. C’era stato il Covid, e Cesare mi aveva chiesto di scrivere un soggetto di un film “tutto in una stanza”. Blu38 è nato così. Alla fine, scrissi non un soggetto ma una sceneggiatura. E Cesare mi disse: “Ma sei brava, sai scrivere: questo è già un film!”. Anche Sannelli lesse Blu38 ed era piaciuto molto anche a lui. Cesare aveva passato la sceneggiatura a Giancarlo Mangione e a Sannelli da revisionare. Era la prima che scrivevo, sai…

Comunque ero uno spunto tuo, quello di Blu38, la storia all’interno della stazione dei taxi, i personaggi…

Sì. Diciamo che il film è tutto come l’ho scritto io. Poi Giancarlo Mangione ha sviluppato il mio personaggio, di Gea, che era solamente abbozzato in origine: diceva giusto due battute e rimaneva praticamente zitta sempre. Era solo un’introduzione, per far vedere che c’era qualcuno, nella stazione, insieme ad Anita, che ho scritto, invece, tutto io, come personaggio, con alcuni adattamenti per le parti in cui si trovava a interagire con questa Gea “accresciuta”, ovviamente. Lì sono state modificate alcune battute di Anita, dagli altri due sceneggiatori…

Quindi, Mangione da una parte e Sannelli dall’altro…

Esatto. In sostanza, io l’ho scritto, Sannelli l’ha letto e gli è piaciuto molto e ha approfondito il personaggio di Andrea, il figlio di Anita. Ha aggiunto la storia del bagno, in cui si taglia le vene, in videochiamata con la madre. Io avevo solo messo che era morto, senza dettagli. Sannelli ha approfondito Andrea, che però era già scritto così. E ha aggiunto la scena del bagno. Gea, come ti ho detto, l’ha sviluppata Giancarlo. Le cose che sono state modificate in maniera sostanziale riguardano solo la faccenda legata ai giochi di bondage…

Cioè, le rivelazioni di Tristano ad Anita sulla morte della ragazza, di Ana Uritu…

Sì. Strutturalmente, la seconda parte della sceneggiatura è uguale, solo che hanno sostituito quello che io avevo scritto: una situazione in cui Matilde, travestita da Pierrot, voleva ammazzare Tristano e c’era una sorta di castrazione. Una cosa più horror, diciamo, con di mezzo anche dei video, lui con una maschera… Invece a Giancarlo piaceva più la faccenda delle corde, del bondage S/M, anche perché aveva visto che anni fa era stato veramente ucciso qualcuno, con questa dinamica, e ha trasformato il Pierrot-killer con il gioco con le corde finito male. Ma a parte questo, altre modificazioni sostanziali a quanto io avevo scritto, non sono state fatte. Così, abbiamo fatto Blu38, che come idea piaceva a tutti, i registi erano attratti, piaceva quando lo leggevano. Quindi, la storia ha fatto in fretta a svilupparsi. Mentre Stilema metteva paura, non se la sentivano. L’unica difficoltà in Blu38 fu trovare l’attrice. Hanno rifiutato anche dei nomi importanti, il ruolo di Anita, non perché non gli piaceva la sceneggiatura, ma perché non se la sentivano: un film tutto al telefono, tutto su un’attrice. Una cosa troppo impegnativa: avevano paura, in qualche modo. Antonella Ponziani ha accettato, ed è stata fortissima, bravissima, una fuoriclasse. Io penso veramente che in Italia lei sia stata sottovalutata, in America sarebbe stata una Julia Roberts: veramente brava, ma brava, brava… non so spiegare. Non fa fatica, non deve studiare, è puro talento. Ha una marcia in più. Io non ho visto, recentemente, nel contesto italiano, un’interpretazione del genere in un ruolo femminile. Sono tutte sullo stesso, retorico, personaggio stereotipato della moglie, dell’amante, della madre. Era la prima volta per me in Blu38 in cui recitavo con qualcuno così bravo. Antonella ha una recitazione tutta sua, dei suoi tempi cinematografici e poi lei non prova, lei va, capito? Non è un’artista, diciamo, controllabile proprio perché così brava e quindi devi imparare ad adeguarti a lei, a capirla… Ho fatto fatica, ti dico la verità, ho fatto fatica perché in quel film ero come un po’ trattenuta…

Questo è congruente anche con il ruolo di Gea, tutto sommato, che come tu dici è un ruolo di sfondo, in qualche modo a margine, però è una presenza significativa…

Il personaggio è venuto bene, mi sono piaciuta, ma mi ha richiesto tantissimo sforzo, perché ero come spiazzata dalla bravura e dalla imprevedibilità nella recitazione di Antonella, quindi non ero tranquilla: un po’ la soggezione, un po’ la prima volta, un po’ il fatto che lei aveva questa recitazione tutta particolare, che per me era nuova. Non era accademica, non era studiata, era così sentita. Grazie a lei posso davvero dire di avere imparato a recitare.

Dopo Blu38 che cosa succede?

Abbiamo ricevuto i finanziamenti per Stilema, che è piaciuto molto alla Film Commission della Liguria. Cesare aveva scritto il trattamento, Sannelli aveva approfondito la sceneggiatura, aveva aggiunto/cambiato delle scene, un bel po’ di cose. Sannelli, come ti dicevo, è molto bravo a scrivere, scrive delle genialate, però non ha il filo logico… Hai presenti le scene iniziali, bellissime? Ecco, c’erano dei contenuti bellissimi, il dialogo sulla freccia, sull’arco, quando loro sono letto… è bellissimo, anche se magari uno spettatore può pensare “Che palle!”. Quelle scene le ha scritte Sannelli, mi piacevano, erano molto azzeccate le battute, funzionavano, proprio a livello cinematografico. Quei discorsi lì erano proprio da cinema degli anni 70, di quando c’era il bel cinema. Il problema era, però, che tutto andava a ruota libera, non aveva una logica, i personaggi non erano approfonditi e, in pratica, non si riusciva ad avere una continuità. Ci si mise allora Giancarlo Mangione, che però non ci capiva niente, cioè non riusciva a sistemarlo, perché non lo capiva, non capiva il film. Quindi ci voleva una persona che entrasse nella mente di Sannelli, capisse cosa voleva dire e sistemasse i buchi di sceneggiatura che c’erano, in modo che avessero una linea e una storia. Allora ci siamo messi io e Giancarlo. Lui ha sviluppato certe cose più tecniche, più di sponsor, tipo il personaggio interpetato da Enrico Mutti, l’assessore. E io invece ho approfondito la parte emotiva dei personaggi legati a Daria. Ho aggiunto la mamma, il papà. I personaggi della Salvucci, della bambina, di questa madre che l’aveva abbandonata. A me piace un cinema anche da visione, dove comunque si parla attraverso le cose, cioè anche senza parole: vedi, per esempio, quella scena di Daria che si tocca in bagno. E poi con Roger abbiamo sistemato altre cose che non mi piacevano. Il finale l’ha cambiato lui. Daria doveva morire su una scogliera, in un incidente. Invece si è scelto di farla suicidare con il cocktail di pasticche, birra e pasticcini. E mi sono fatta malissimo in quella scena lì. Dura qualche secondo, ma ci abbiamo messo un’ora a girarla, e mi sono portata dietro un dolore assurdo…

Come mai?

La villa dove abbiamo girato era freddissima, era inverno ma i riscaldamenti non funzionavano. Io dovevo stare nuda, sul letto con le finestre aperte in una villa non riscaldata. Quando mi sono alzata da quella posizione, stavo gelando, avevo i muscoli freddi. Mi sono alzata veloce e mi sono strappata i muscoli dell’addome. Madonna, giuro: un male infernale. Quindi ho dovuto seguire tutto il film con’ sto dolore: avevo una faccia, lo vedi nel film, che andava benissimo per la parte, perché comunque soffrivo davvero.

Il tuo personaggio, in Stilema, è sugli scudi veramente, dall’inizio alla fine. Con scene, tra l’altro, molto difficili. Le abbuffate di dolci, di birra, eccetera…

Secondo me io sono più brava nelle scene più difficili, estreme, non so dirti come mai… Una cosa interessante è che in quel periodo, conobbi anche Giorgio Leopardi, il produttore. Poco prima dell’uscita di Blu38, Leopardi mi contattò tramite un amico comune. Siccome siamo entrambi di Piacenza, ci siamo poi visti e sono stata anche con lui a Roma: mi presentò anche Saverio Vallone e un altro attore. Leopardi doveva girare un film, che poi penso non si sia più sviluppato, come capita spesso nel cinema, e mi fece un provino per questo film. Venne anche all’anteprima di Blu38: mi aveva aiutato a farlo uscire in una sala a Piacenza. Pubblicarono anche un articolo su di me, sulla Libertà in questa occasione, grazie a Leopardi.

Cosa fai dopo Stilema?

Abbiamo fatto Vanitose, di Giorgio Molteni, con la sceneggiatura, mi sembra, di Mangione, Cesare e Giorgio. Non era il mio genere di film. A me piacciono i film difficili, morbosi, mentre questo era una commedia, fondamentalmente. Le commedie non sono il mio forte. Son carine ma non mi stimolano più di tanto. L’ho fatto, mi piaceva il film in generale, comunque era carino il mio personaggio, con quell’amaro, dolce-amaro come retrogusto. Lo feci anche per cambiare personaggio, per non stare sempre su cose troppo drammatiche e cruente. Anche lavorare con Molteni è stata una bella opportunità e mi è servito per crescere professionalmente.

Siamo nel 2023, con Vanitose. Collochiamo a questo punto, il “mistero” Metempsicosi…

Prima di Blu38 mi ero dimenticata di citare Metempsicosi, hai ragione. Faccio un po’ di confusione su questo film, perché ne avevamo girato in precedenza un altro, sullo stesso tema, il feticismo. Lo avevo girato dopo Donne di marmo per uomini di latta e prima dei cortometraggi di Roger, non ricordo nemmeno chi lo avesse diretto. Marco Pellifroni era l’altro attore di questo vecchio film prodotto da Cesare, di cui non ricordo nemmeno il titolo, e fu proprio Marco a tirare fuori l’idea di rifarlo, in modo più professionale e quindi ha scritto Metempsicosi…

Che era praticamente il remake, migliorato, di quell’altro film…

Esatto. E lo girammo, Metempsicosi, prima di Blu38. C’era il tema centrale del feticismo, feticismo dei piedi eccetera ed era legato anche a una storia di reincarnazione. Marco Pellifroni ha sempre avuto un po’ la suggestione di una vicenda cruenta, sentimentale, che gli era accaduta realmente e inseriva in ogni suo film l’idealizzazione, diciamo, di questa donna e di questa storia che aveva vissuto. La rinfarinava sempre, in un modo o nell’altro. Era nata questa simpatia tra me e Marco, gli piacevo a livello fisico, grafico…

Lui è un teorico, credo che non sia un mistero dirlo, è un teorico del feticismo: è stato anche, credo, ospite al Maurizio Costanzo Show, in quanto teorico appunto del feticismo. Metempsicosi, che poi è diventato Nel corpo di un’altra, con il nuovo titolo che gli ha dato Cesare, era molto affascinante, alcuni passaggi erano fatti veramente bene, molto visionari, molto particolari, soprattutto nelle scene che coinvolgevano, oltre a te, anche Ana Uritu…

Sì, un paio di scene che avevamo fatto con Ana, erano veramente bellissime a livello grafico. E quindi dissi a Cesare: “Guarda, il film di per sé, secondo me, non sta in piedi perché basato solo sul feticismo e sulla grafica del feticismo: a livello di storia non tiene perché non può basarsi solo su quello, però se fai una storia normale e ci aggiungi queste scene… per non sprecarle, perché sono veramente bellissime”. Allora, Cesare mi dice: “Scrivi tu un film e se riesci a inserire queste scene che ti piacciono, vediamo cosa salta fuori”. L’idea era recuperare, in sostanza, quelle scene bellissime, messe in un film che non avrebbe mai avuto futuro, in un nuovo film da scrivere. Così mi sono messa a scrivere La cella, proprio sulla base delle scene che mi piaceva tenere di Metempsicosi.

La prima stesura che tu hai fatto, su richiesta di Cesare, della Cella, come era impostata?

Il film era impostato come è stato poi fatto da Roger, uguale. Noi dovevamo prendere le scene da Metempsicosi, che erano collocate come sono le scene analoghe della Cella, ma erano diverse da queste, e avevo aggiunto nuove scene con Ana per legarle con quelle di recupero. Quindi, avevamo girato, inizialmente, delle nuove scene con Ana. Poi però cosa è successo? Ana è sparita. Ci eravamo fermati un attimo, perché stavamo facendo queste nuove scene complementari, poi c’erano le scene ambientate nella cella e quelle di recupero da Metempsicosi. Mancavano ancora altre nuove scene con Ana e altri personaggi, l’ispettore di polizia eccetera, ma Ana a un certo punto è sparita, si è allontanata dal cinema e quindi abbiamo dovuto rinunciare al progetto di recupero…

Per cui, tutta la storia che doveva essere ripresa da Metempsicosi, l’avete rifatta ex novo, con un’altra attrice, che era Francesca Pellegrini…

Sì, esattamente. La stessa dinamica di Metempsicosi, l’abbiamo ricreata con me, con Pellifroni e con la nuova attrice, la Pellegrini.

La “nuova” Cella è in gran parte concentrata su di te, specie nella prima sezione. E Roger ti ha molto elogiato perché sei riuscita a calarti in quel ruolo profondamente…

Sì, tutta la parte iniziale, il mio lungo monologo nella Cella è stata una bella sfida per me, come attrice. Poco tempo, tante difficoltà, budget ridotti, non era semplice effettivamente. Sono soddisfatta, alla fine, Secondo me, ci sono picchi di recitazione, molto belli, da metà della storia in poi.

Era brava anche la Pellegrini…

Bravissima, stra-brava. Ti dico la verità, c’era una scena che mi faceva paura, anche Roger era spaventato. Francesca reggeva un coltello e sembrava entrata troppo in parte… sai, a volte hai l’impressione di non capire dove finisca la finzione e cominci la realtà…

Diciamo che anche le scene di sesso tra voi, non sono affatto male. Molto realistiche e coinvolgenti.

Mi è piaciuto tutto. Lì siamo stati tutti bravi. Non vedo sbavature o personaggi che abbiano recitato male. Era un film difficile da girare in poco tempo…

Ci siamo dimenticati Io, lei & lei. Io non l’ho visto; che film era? Film con la regia di Giorgio Molteni, sceneggiato sempre da Marco D’Aquino, da Sannelli…

Ma sai che forse lì io non c’ero…? Forse Cesare mi ha fatto fare una comparsata, ma non me lo ricordo. Devo avere fatto giusto un passaggio…

Dopo La cella, viene Il silenzio prima del giorno, anche questo con la regia di Molteni…

Ti dico la verità, la storia non mi entusiasmava all’inizio, non mi coinvolgeva. E invece nel risultato finale si è rivelato un film carino. Non vedevo una storia con della verve, mi pareva debole, ma per come l’ha girata Molteni, è stato bravo: non l’avrei detto dalla sceneggiatura. Dopo questo, abbiamo girato, ma ancora non sono usciti, Un delitto ideale e Bugiarda, con la regia di Nicolò Tonani, sempre prodotti da Cesare.

Un delitto ideale è sull’ultima notte dell’anarchico Bresci, prima che commetta l’attentato al Re, a Umberto I…

Sì, Bresci è interpretato da Giuseppe Amelio, che trascorre la notte prima del regicidio in un bordello. Io faccio una prostituta di questo bordello. Cesare mi aveva fatto leggere un soggetto, che mi era piaciuto molto. Sai che esiste l’aneddoto, la leggenda, che Bresci passò la notte in un bordello, prima di commettere l’attentato al re. Ero molto affascinata da questa cosa. “Che bella storia. Chissà che cosa può essere successo quella notte…? Sviluppiamolo, è interessante…”. Hanno scritto la sceneggiatura, Tonani, credo, con un altro sceneggiatore. C’è questa ragazza che vive nel bordello, io nel film. Bresci entra nel bordello perché si deve nascondere dai gendarmi, nel timore che gli trovino la pistola con cui deve commettere l’attentato. Passa la notte con una prostituta e lei non sa che lui intende ammazzare il re. Parlano un po’, di lei, anche di lui. La ragazza rimane affascinata e alla fine scatta una simpatia, un debole tra i due: lo fanno, non lo fanno…? Insomma, si parla degli ideali di Bresci, ma si parla anche di questa ragazza e lui la motiva ad andarsene da lì: è un po’ una resa dei conti per tutti e due. Tonani è un giovane, molto bravo. Mi è piaciuto come regista e mi è piaciuto il film. Poi, sai, molte volte i registi, in generale dico, non nel caso specifico, guardano molto le inquadrature, e non curano molto gli attori, sono più distratti da un piano sequenza che da “l’attore viene meglio così, facciamo così”. Se io ho il profilo migliore a destra, perché me lo devono prendere a sinistra? A volte, magari, viene penalizzata la recitazione visiva dell’attore, perché ci si concentra più su scelte tecniche. E questo mi da un po’ fastidio, in generale. Però è il regista che decide, quindi questa è una mia opinione personale. Mi piace Roger, su questo fronte, perché è l’unico che cura di più l’attore…

Nel senso che ti indirizza, ti segue…

Sì… Non che gli altri non ti seguano, perché anche Tonani quando c’era da fare una cosa,se non andava bene, me lo faceva rifare: la scena deve essere portata a casa in modo giusto. Una sequenza me l’ha fatta fare tante volte, perché non lo convinceva, la scena della pistola. Ma spesso i registi sono più concentrati sulle inquadrature che sull’attore, sulle scelte artistiche di regia o di regole di regia, per fare una bella regia, che sul personaggio dell’attore e sulla recitazione migliore. La recitazione deve essere buona e bella e deve funzionare, ma mi concentro di più, magari, su delle regoline di inquadratura che piacciono a me.

Bugiarda invece com’è?

Secondo me è un buon film, un thriller, bella storia, nel senso che può piacere a un pubblico vasto, è un film commerciale. Lì faccio la mamma di una ragazzina che è scomparsa, e sono una musulmana. A me è piaciuto questo ruolo perché è diverso da tutti quelli che ho fatto. Non si vede la parte fisica mia, che di solito è un punto di forza, perché sono coperta. Si vede solo la recitazione. In più, è un personaggio che è molto distante da me, sia come cultura sia come immagine. Quindi è stata una sfida anche questa.

A questo punto arriviamo all’ultimissimo film, Ombre. Prodotto da Cesare, scritto da Gerardo Corti e diretto da Roger. Film che, lo dico da esterno, avendo avuto l’opportunità di essere sul set, mi sembra molto promettente e molto stimolante, da quello che ho visto…

In realtà non dovevo neanche farlo io, sono stata chiamata per una sostituzione all’ultimo. Quindi, sono arrivata lì senza sapere niente.

Il poco che so e che posso dire, sennò ci inchiodano, perché c’è il mistero assoluto intorno al film, è che tu a un certo punto appari come cameriera di una Locanda dell’allegra mutanda, dove le cameriere hanno la caratteristica di non avere le mutande. E poi però ho assistito alle ultime riprese in cui tu… non so se possiamo rivelarlo, ma non sei certo una buona, ecco…

No, per niente quindi anche qui mi son divertita a farlo, nel senso che ho fatto una parte che non avevo mai fatto: un’assassina…

Un’assassina molto particolare, però, non una semplice assassina come tante…

Un ruolo che non c’entra niente con me, perché io sono buonissima, non farei del male a una mosca, quindi cimentarmi con una psicopatica è stato comunque interessante. Mi piacciono queste cose un po’ difficili, che sono lontane da me, altrimenti faccio me stessa e non è divertente.

Un’ultima domanda: tu hai sempre avuto un rapporto molto tranquillo, molto libero, con il nudo. Molto disinvolto

Una volta una persona mi disse: “Tu non hai problemi a spogliarti, perché ti piaci e non hai problemi a mostrarti”. Non è tanto così, perché io mi vedo un sacco di difetti che magari gli altri non vedono. Quindi non è che io stia, nuda, tantissimo a mio agio, nel senso che “perché sono bella, mi piaccio e quindi mi voglio fare vedere”. No, non è per questo, non me ne frega niente. Sto facendo un lavoro e per me essere nuda significa essere “vestita con un nudo”. Non è una cosa, né che mi piace né che non mi piace, è indifferente. Non mi da fastidio, non mi sento a disagio, ci sono abituata. No, è un lavoro e basta, la vedo talmente come una cosa di lavoro che non è che mi vergogno o mi eccito se vedo uno nudo: per me è un vestito, anche il nudo. Stiamo facendo un lavoro e basta, è come se stessi mettendo un paio di scarpe da tennis.

Anche nelle scene, per esempio, della Cella o comunque in altre scene anche eroticamente coinvolgenti, si vede che c’è una grande spontaneità, non c’è una forzatura nel modo in cui le interpreti. Poi immagino che in molti casi dipenda anche dal fatto che magari un’attrice possa avere vicino un partner o una partner adeguati, o no?

No, ti dirò, anche quando ho vicino dei partner restii, io faccio quello che devo fare, nella scena. “Tu non lo vuoi fare, non farlo”. L’unica cosa è che il regista deve stare attento alle inquadrature, così se ci sono dei difetti non mi piace che si vedano. Evitiamo di far vedere una cosa che se non si vede è meglio. Appunto perché sono molto pignola, vado sempre a vedermi tutti i difetti del mondo che ho… Quando ho incominciato a fare questo lavoro io ho avuto come maestri Cesare e Roger, che hanno una scuola di cinema come una volta, quindi ti dicono che se tu vuoi fare cinema, c’è una gerarchia, ci sono delle cose da rispettare, se non lo vuoi fare, cambi lavoro. Anche per questa ragione, il nudo non l’ho mai visto come una cosa di cui vergognarsi: è lavoro…