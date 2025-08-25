Venezia 2025: il Festival dei Mostri

Nell’oscurità di un futuro passato, il nocturniano desidera vedere. Cosa aspettarsi dall’edizione 82 del Festival di Venezia? Ecco i film più ‘oscuri’ – per gli aficionados di Nocturno – che verranno presentati al Lido dal 27 agosto al 6 settembre in questa edizione tra alcune mancanze (Abdellatif Kechiche e Paul Thomas Anderson) e nuove categorie come Spotlight, Musica e le ormai immancabili Serie.

Sono proprio le serie a mostrare i denti al pubblico della laguna, dall’ascesa violenta e necessaria in un carcere di un immigrato africano di Un prophète (dal film di Jacques Audriad), passando per Portobello dove l’orrore si annida nella cattiva fede dei media, quanto di alcuni magistrati e nell’invidia nei confronti di uomo intelligentissimo come Enzo Tortora; ma è la miniserie firmata Stefano Sollima, sul Mostro di Firenze, a inquietare gli animi nel bene e nel male. Come dichiarato dal regista, la serie si ferma prima del processo meme ai compagni di merende, ma come si fa a scegliere una sola pista per narrare una caso che ha attraversato la storia d’Italia per sessant’anni?

Sempre sul versante nostrano Leonardo di Costanzo con Elisa (in concorso), a detta del regista, è una specie di proseguimento delle idee nate con Ariaferma: un ‘braccio di ferro’ mentale tra Elisa e il criminologo che vuole sbloccare i ricordi della donna e il suo efferato omicidio. Cosa spinge una persona normale a commettere l’impensabile? Estremamente in linea con gli ultimi casi di cronaca. Daniele Vicari con Ammazzare stanca racconta la storia vera di Antonio Zagari, figlio di un boss della ‘ndrangheta.

Come horror più canonico e meno apocrifo La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli (A Classic Horror Story): un insegnante si trasferisce in un paesino dove la gente, una volta a settimana, abbandona il suo dolore abbracciando una specie di calamita umana, un adolescente di nome Matteo, soprannominato l’Angelo. Il prof vuole salvare il ragazzo cambiando la tradizione del paesello, cosa potrebbe mai andare storto?

Il fallimento umano in tutto il suo spietato orrore proviene da uno dei titoli più struggenti in concorso, The voice of Hind Rajab è la storia vera di una bambina che sotto l’ennesimo attacco a Gaza chiede in una disperata telefonata di essere salvata dai volontari della Mezzaluna Rossa. Così come Dead Man’s Wire, il ritorno di Gus Van Sant col caso di cronaca di Tony Kiritsis, uomo semplice della porta accanto, che prende in ostaggio il broker Richard Hall che gli ha pignorato casa. E, ancora, Kathryn Bigelow che a otto anni da Detroit, presenta A House of Dynamite con uno scenario da incubo ma non per questo impossibile: un missile è diretto verso gli Stati Uniti, gli esperti della Casa Bianca devono capire chi sono i responsabili. Un incubo sempreverde per gli americani, in particolare i figli dell’atomica, quelli nati tra i ’40 e i ’50, quelli a cui insegnavano a scuola ‘Duck and cover’, nascondersi sotto i banchi di scuola per proteggersi dall’atomica. Un po’ come fermare il vento con le mani.

Sempre di futuro non troppo distopico Chien 51 (in concorso), di Cédric Jimenez, esplora le conseguenze delle forze di polizia e non solo al servizio dell’intelligenza artificiale. Tratto dal romanzo horror The Ax di Donald Westlake, Park Chan-wook mette in scena la storia di un manager di mezza età che per riappropriarsi del lavoro in un’azienda cartaria (non è The Office), dovrà crearsi un posto eliminando letteralmente la concorrenza. Barrio Triste, invece, grazie al supporto di Harmony Korine, promette di essere una coming of age story di un gruppo di ragazzi nelle periferie oscure della Medellin degli anni ’80.

Sono gli anni ’70 per la Città dei motori, ossia Detroit. Potsy Ponciroli gioca ‘facile’ con una storia di amore e vendette, quasi senza dialoghi, in una Detroit muta e anabolizzata. Cosa c’è di più disturbante di quello scherzo di cattivo gusto e nonsense della vita? Se lo chiedeva anche Camus, e ora pure François Ozon che dopo il nostro Luchino Visconti, ripropone Lo straniero, uno dei capolavori della letteratura mondiale.

Sempre in tema di capolavori, il genio di Julian Schnabel ci regala una folle, romantica e decadente pastiche con Nella mano di Dante (fuori concorso): tratto dal libro di Nick Tosches, Oscar Isaac presta il volto a Dante e a uno scrittore che si fa beffe della mafia e ruba il manoscritto originale della Divina Commedia. Il film si snoda su più linee temporali con una costellazione di personaggi romantici quanto grotteschi.

Frankenstein (in concorso), invece, risulta tra i titoli più attesi, nella speranza che dal romanzo di Mary Shelley Guillermo del Toro possa ritoccare i vertici poetici de Il labirinto del fauno. Buon festival a tutti e non appartatevi di notte in macchina. Come diceva una canzone di Renzo Arbore usata per una pubblicità progresso contro il mostro di Firenze: ‘Ma la notte no, ma la notte… no!’.