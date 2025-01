Giallo Berico: la quarta edizione

Giallo Berico, la rassegna cinematografica dedicata al genere giallo/thriller ideata e promossa da Shatter Edizioni, torna con una quarta edizione da brivido che si terrà, sabato 15 febbraio 2025, presso la Sala Maggiore di Ponte di Barbarano (VI).

Come di consueto, Giallo Berico regalerà al pubblico una serata ricca di jumpscare e cardiopalmi, con proiezioni, incontri, presentazioni editoriali, ospiti d’eccezione e stand tematici.

La manifestazione avrà inizio alle 15.00 con un omaggio al compianto regista Claudio Lattanzi, ospite della prima edizione di Giallo Berico, durante la quale fu presentato il suo documentario Aquarius Visionarius – Il cinema di Michele Soavi. Per l’occasione, sarà proiettato Everybloody’s End (2019), l’horror apocalittico che ha partecipato al “Sitges – Festival internazionale del cinema fantastico della Catalogna” e che vede nel cast Giovanni Lombardo Radice, Cinzia Monreale e Marina Loi. A fine proiezione, seguirà un incontro con lo sceneggiatore del film, Antonio Tentori, amico e collaboratore del regista recentemente scomparso. In programma anche la proiezione di un contenuto extra dall’ultima opera diretta da Claudio Lattanzi, Il tempo del sogno.

Come per le precedenti edizioni, ampio spazio sarà dato alle presentazioni editoriali: “Nel buio delle tenebre…” vedrà protagonista lo sceneggiatore e scrittore Antonio Tentori con la sua novelization di Inferno, secondo capitolo della Trilogia delle Madri del maestro del brivido Dario Argento, di recente riportata sul mercato editoriale da Shatter Edizioni in una versione riveduta e con una nuova veste grafica.

Tra i diversi omaggi, anche quello a Charles Bronson, interprete dalla singolare carriera nel corso della quale ha attraversato vari generi, tra cui giallo, thriller, poliziesco e drammatico, con titoli cult come L’uomo venuto dalla pioggia, la saga de Il giustiziere della notte e l’agghiacciante thriller 10 minuti a mezzanotte. Dopo la proiezione con “mistery movie”, ci sarà un incontro con il critico cinematografico Massimo Moscati, autore della monografia Charles Bronson – Il duro di Hollywood (SHATTER Edizioni, 2023).

Tra le principali novità, il ritorno a Giallo Berico del focus dedicato ai serial killer italiani. Dopo “il Mostro di Firenze” e “il Mostro di Udine”, nell’edizione 2025 uno speciale sarà dedicato al sanguinario “Mostro di Modena”, cold case che ha sconvolto l’opinione pubblica e terrorizzato la cittadina emiliana. Il 21 agosto 1985, nella campagna modenese, viene ritrovato il corpo di Giovanna Marchetti, 19 anni, uccisa con una pietra che le ha fracassato il cranio. Dopo Giovanna, tra il 1985 e il 1995, ci sono stati altri sette omicidi, tutti simili tra loro per il contesto e le dinamiche. Gli omicidi sono rimasti irrisolti, facendo ipotizzare l’esistenza di un serial killer soprannominato “Mostro di Modena”. Il mostro, mai catturato, ha agito indisturbato per oltre dodici anni. Sul caso ha indagato il regista e documentarista Gabriele Veronesi, autore della docuserie Il Mostro di Modena, che sarà proiettata in versione integrale.

Ma il “Mostro di Modena” è anche il protagonista del nuovo, agghiacciante romanzo di Franco Ferrini, noto sceneggiatore e collaboratore di Dario Argento per film quali Phenomena, Opera, Trauma, La Sindrome di Stendhal, Nonhosonno, Il cartaio e Occhiali Neri. Ferrini, che ha svolto approfonditi studi sul caso, ha scritto un thriller mozzafiato dal titolo Modena: caccia al Mostro (Shatter Edizioni, 2025), che verrà presentato in anteprima a Giallo Berico.

Ferrini sarà anche ospite, in qualità di sceneggiatore del film, dello speciale “Lame d’Argento”, omaggio al maestro del brivido italiano Dario Argento, durante il quale sarà proiettato il thriller psicologico La Sindrome di Stendhal (1996) che vede protagonisti Asia Argento e Thomas Kretschmann.

Tra le novità della prossima edizione, anche la musica dal vivo, con la pianista Angela Busato che si esibirà sulle note delle più famose e terrificanti melodie del brivido. Nella zona adibita, saranno presenti inoltre stand con merchandise, dischi, libri e gadget a tema.

La quarta edizione di Giallo Berico a ingresso gratuito, è realizzata con il patrocinio del Comune di Barbarano Mossano e con il supporto di Associazione I Butei, Isola Rock, Rustblade Records, Digitmovies e Taiga Films.

La direzione artistica di Giallo Berico è di Nico Parente.