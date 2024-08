Intervista a Federico Zampaglione

Con un numero ristrettissimo di copie (27) il V.M. 18 e spettacoli unici scomodi con orari tipo 15: 45 o 0 : 40, The Well, il feroce horror di Federico Zampaglione si attesta come uno dei migliori incassi indipendenti degli ultimi anni (anche non di genere horror) e il film italiano in assoluto piu venduto al mondo, con 104 paesi. Zampaglione e Stefano Masi (produttore e distributore alla sua prima opera) festeggiano questo incredibile risultato. Di seguito, un estratto dell’intervista a Federico presente nel podcast Non è più domenica di Rocco Di Vincenzo e Matteo Fantozzi, che potete ascoltare nella sua integralità qui sotto.

«Vi ringrazio perché avete parlato di The Well come un film americano e quando uno cita il cinema americano, intende un cinema, comunque, con una certa immagine, curata, una fotografia, una messa in scena, insomma di un certo livello… quindi questa cosa ovviamente la prendo come un complimento. Per il resto, io quando faccio questi film, li faccio anche per un mercato internazionale, per cui non puoi non tenere conto di questo. Cioè se tu fai un film, lo traduci in inglese e vuoi fare un prodotto internazionale, o lo fai bene o è meglio non farlo, perché altrimenti non riesci a portarlo dove deve andare, non te lo prendono in certi festival. Quindi, magari aspetto. Era tanto che non facevo un horror, se ci pensate, e ho aspettato la storia giusta, la situazione anche produttiva giusta che mi permettesse di fare quel tipo di film, che è molto personale, anche eccessivo, a tratti sopra le righe. Cioè è quello che è e nell’essere “quella cosa” lì molti avrebbero messo bocca sicuramente. […] Dario Argento è un riferimento non solo per me ma praticamente per tutti i registi che amano il cinema di genere, è un personaggio imprescindibile, un maestro unico. Proprio l’altro giorno ci siamo sentiti e ci siamo fatti una bella chiacchierata. E questo io gli ho detto: “Lei è il più grande di tutti i tempi, nessuno riuscirà mai a raggiungerla…”. Argento era una delle più grandi rock star non italiane ma del mondo, parliamo di uno che ha dei fan pure nei posti più impensabili. In questo momento, mentre noi parliamo, qualcuno stampa magliette dei film di Dario in giro per il mondo. Quindi è un personaggio che non puoi non amare. Come non puoi non amare Lucio Fulci, alcuni film di Fulci per me sono la Bibbia e ti dirò che se proprio devo fare un riferimento di due maestri che secondo me hanno influenzato maggiormente The Well ti posso parlare di Avati e di Fulci».