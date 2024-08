The Well sbarca nelle sale americane

Possiamo già tranquillamente parlare di “fenomeno” per il nuovo horror di Federico Zampaglione The Well, giunto lo scorso venerdì 1 agosto nelle sale italiane e che in tre giorni ha totalizzato una media di 6000 spettatori. Un numero assolutamente considerevole e un quasi miracolo, considerando il periodo estivo e che la distribuzione Iperuranio è una giovane società indipendente e al suo debutto. Ma The Well ha chiamato e il fandom ha risposto all’appello, riconoscendo all’opera di Zampaglione il valore, che rivendica e che possiede fino in fondo, di film rivoluzionario, nel piattume e nell’uniformità indifferenziata che governano l’horror, in Italia e fuori dall’Italia. E c’è da augurarsi che questo esempio possa essere il primo anello di una catena che porterà il genere ai suoi antichi, fiammeggianti e violenti splendori. Zampaglione non teorizza, non pontifica quando parla della propria intenzione di dar vita a un Rinascimento horror, ma ribadisce quanto nella pratica ha messo nero su bianco, anzi rosso su rosso in The Well. Da quanto tempo non accadeva che un horror italiano trovasse mercato in oltre cento Paesi esteri? Vengono in mente Lucio Fulci e gli altri numi di allora, ma a un certo punto tutto sembrava finito e i film italiani, per dirla con una battuta che è battuta solo fino a un certo, non andavano oltre la frontiera di Ponte Chiasso. Adesso, dal giorno 9 agosto, The Well verrà distribuito nelle sale americane, a partire da New York e Los Angeles per poi allargarsi ad altre località Usa, a cura della Uncork’d Entertainment, specialista nell’horror. Ve ne offriamo il trailer, che ha già catalizzato l’interesse di tutta la fan-base del genere oltreoceanica. Intanto, in Italia, il film prosegue il suo percorso di gloria nei cinema…