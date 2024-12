Le serie tv in uscita a dicembre

Dicembre, mese di abbondanza e opulenza, non si lascia smentire neanche dalle piattaforme streaming; è, infatti ricca, oltre che interessante, l’offerta delle serie tv che chiuderanno il 2024.

Skeleton Crew – Disney+

Il prossimo 3 dicembre, su Disney+, debutterà la serie con Jude Law: Skeleton Crew, il nuovo capitolo, ambientato nell’universo Star Wars, che si collega tramite un unico personaggio a The Mandalorian, si tratta del pirata Nikto Vane, interpretato da Marti Matulis. Vane in The Mandalorian ha dato del filo da torcere a Din Djarin e Greef Karga. La sua presenza legherà le due serie tv e permetterà agli sceneggiatori di approfondire la sua storia. Le vicende di Skeleton Crew, in effetti, si svolgono nello stesso arco temporale di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, il periodo prima dell’ascesa del Primo Ordine in cui l’assenza della legge imperiale ha concesso alle forze oscure di farsi strada. Skeleton Crew segue un gruppo di bambini di circa 10 anni, provenienti da un piccolo pianeta, che si perdono in una galassia strana e pericolosa e devono ritrovare la strada di casa, incontrando lungo il cammino improbabili alleati e nemici. Jude Law interpreta il misterioso ed enigmatico Jod Na Nawood, un Jedi – o forse no – che offre loro il suo aiuto per riportarli a casa. Prima di allora, però, dovranno affrontare molti pericoli, risvegliando abilità che non sapevano nemmeno di avere.

Black Doves – Netflix

È tutto pronto anche per il debutto di Black Doves, in arrivo il 5 dicembre su Netflix, Si tratta della nuova serie spy thriller con protagonista Keira Knightley. Ambientata sullo sfondo della Londra natalizia, Black Doves è una storia tagliente, commovente sull’amicizia e sul sacrificio, ma piena di azione; le vicende ruotano intorno a Helen Webb (Keira Knightley), moglie e madre appassionata e scrupolosa, nonché spia professionista che, da 10 anni, trasmette i segreti del marito politico all’oscura organizzazione per cui lavora: le Black Doves. Quando il suo amante segreto Jason (Andrew Koji) viene assassinato, il suo capo spia l’enigmatica Reed (Sarah Lancashire), si affida a Sam (Ben Whishaw), un vecchio amico di Helen, per proteggerla. Helen e Sam partono insieme in missione per indagare sull’assassinio di Jason, arrivando a far luce su una vasta cospirazione e una vera e propria crisi geopolitica.

The Bad Guy 2 – Prime Video

Su Prime Video, invece, approderà, dal 5 dicembre, l’attesissima seconda stagione di The Bad Guy, l’acclamato show con protagonista Luigi Lo Cascio nei panni di un ex magistrato che scende a patti con la criminalità. La prima stagione aveva raccontato la storia di Nino Scotellaro (Lo Cascio), irreprensibile pubblico ministero siciliano che, dopo la condanna per mafia, decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” che è stato ingiustamente accusato di essere. Questo secondo capitolo sarà incentrato sulla guerra per l’introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. Tutti vogliono farlo proprio: Nino, Luvi, il Maggiore Testanuda, Teresa, Leonarda. L’archivio diventa, così, campo di battaglia, una bomba a orologeria pronta a esplodere nelle mani di chi riuscirà a impossessarsene.

Cent’anni di solitudine – Netflix



Dall’11 dicembre sarà disponibile la serie evento prodotta da Netflix, Cent’anni di solitudine, ispirata al celebre romanzo di Gabriel Garcìa Màrquez. Con una narrazione avvincente e un cast autentico, questa produzione esclusiva è pronta a diventare un evento imperdibile. Questo adattamento attesissimo ci immergerà nella storia epica della famiglia Buendía, ambientata nel magico e tormentato villaggio di Macondo. Con una produzione curata nei minimi dettagli, il progetto promette di trasportare sullo schermo tutta la poesia, il realismo e le emozioni del romanzo originale. La trama segue fedelmente la fondazione e il declino della famiglia attraverso sette generazioni, con il suo mix di realismo e profondità emotiva, la serie ci trasporta in un universo ricco di simbolismi e significati universali, un racconto epico che celebra la cultura latinoamericana.

No Good Deed – Netflix



È in arrivo su Netflix anche No Good Deed, una dark comedy costellata di star, creata dall’ideatrice di Dead to Me, Liz Feldman, che promette di tenerci incollati al divano. L’appuntamento col suo strepitoso cast che comprende tra gli altri Lisa Kudrow e Ray Romano è fissato per il 12 dicembre. Gli 8 episodi di No Good Deed seguono le vicende di Lydia (Lisa Kudrow) e Paul (Ray Romano), una coppia di coniugi che decide di lasciare la propria casa, ormai un nido vuoto, per iniziare una nuova vita altrove. I due mettono in vendita la loro splendida villa in stile spagnolo degli anni ’20 situata in uno dei quartieri più ambiti di Los Angeles, e inizia una vera e propria guerra di offerte. Mentre lottano per nascondere i segreti oscuri e pericolosi che aleggiano nella loro casa, Paul e Lydia iniziano a rendersi conto che l’unico modo per sfuggire al passato è affrontarlo una volta per tutte.

Dexter: Original Sin – Paramount+

Paramount+ ha, invece, lanciato il trailer dell’attesa serie prequel in 10 episodi Dexter: Original Sin che sarà disponibile dal 13 dicembre in Italia. La serie è una lente di ingrandimento sulle vicende che nella vita del giovane Dexter, interpretato da Patrick Gibson, hanno segnato il passaggio dalla sua esistenza di studente a quella da serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore. Con la guida del padre Harry (Slater), adotta un codice che lo aiuta a trovare e uccidere persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell’ordine. Una sfida particolare per il giovane Dexter, che inizia uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami. Nel cast troviamo Molly Brown, Christina Milian, James Martinez, Alex Shimizu, Reno Wilson, la special guest star Sarah Michelle Gellar e Patrick Dempsey.

Squid Game 2 – Netflix

Dopo essersi fatta attendere per qualche anno, torna con clamore la serie fenomeno di Netflix, Squid Game, dal 26 dicembre disponibile nei suoi 9 episodi. Nella prima stagione, abbiamo seguito la storia di Seong Gi-hun, un uomo sommerso dai debiti che entra in un gioco mortale nella speranza di vincere un enorme premio in denaro. I 456 partecipanti alla gara affrontano una serie di sfide ispirate ai giochi per bambini, ma con un terribile risvolto: chi perde viene ucciso. Il primo capitolo termina con Gi-hun che vince, ma scopre che una persona a lui molto vicina è coinvolta nella gestione del gioco. Nella a seconda stagione vedremo un Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), determinato a vendicarsi e a smantellare il gioco dall’interno. Questo secondo atto introdurrà giochi ancora più spietati e complessi, alzando la posta in gioco per i partecipanti, esplorerando più a fondo le origini e i segreti celati dietro l’organizzazione dei giochi. Tra le novità del cast della seconda stagione, spiccano nomi come Yim Si-wan, Kang Ha-neul e Park Gyu-young, che apporteranno nuove dinamiche e tensioni alla storia. Inoltre, torneranno alcuni dei volti noti della prima stagione, come il Reclutatore (interpretato da Gong Yoo), il cui ruolo sarà ulteriormente approfondito.